"Acá hay cualquier error arbitral o del VAR y se dice que es corrupto, un ladrón, que hay mala fe"

Este lunes, Ramón Jesurún fue el invitado especial a 'Espn' para referirse a diferentes temas de interés en el fútbol colombiano. Y ahí, el presidente de la FCF abordó lo relacionado con las repetidas polémicas que se han generado en la Liga Betplay 2024 en el tema arbitral y en las decisiones del VAR.

"Acá pasan temas arbitrales, del VAR y todo el mundo dice que es ladrón, que es un corrupto. Ayer vimos el partido Liverpool vs. Manchester City, hubo un penalti a favor del Liverpool, el árbitro dijo no, y revisé la prensa inglesa hoy y moderadamente tocaron el tema, ese es un tema interpretativo. Hay que darle el beneficio de la duda a los árbitros, al VAR", explicó inicialmente Jesurún.

El dirigente prosiguió y agregó con respecto al mismo tema particular agregó que "en nuestro canal propio, han pasado 25 minutos de una jugada y el comentarista siguen dándole y dándole al tema arbitral. Hay que acostumbrarnos que el VAR llegó para quedarse. Eso hay que aceptarlo, no siempre las decisiones son de mala fe, siempre tratan de acertar. Vean los europeos, ellos sí aceptan lo que decida el VAR".

334913_ramon_jesurun_fcf_160420_cole.jpg

"Nosotros no podemos convertir en que todos los audios del VAR tengamos que sacarlos. Hay que buscar los audios en los que haya quedado una duda razonable dentro del aficionado, dentro del contexto del fútbol, se sacan dos i tres revisiones del VAR, pero sacar 30 videos por caso; no. Hay que ser selectivo, cuando amerite el hecho deben salir (los videos) a la luz pública. Claro, eso lo decide la Comisión Arbitral, y salen cuando crean que son convenientes".

Ramón Jesurún y otros temas relacionados con el arbitraje en el fútbol colombiano

Los encargados del VAR

"Los árbitros del VAR no necesariamente tienen que que haber dirigido. Independientemente y no necesariamente los que estamos preparando, los que están en el VAR tienen que venir de ser árbitros exitosos. Llevamos 3 o 4 años en cursos de VAR, gastando cuantiosas sumas trayendo inspectores especializados en VAR, como nunca. Nunca antes se había tenido una preparación de tanta calidad. La tecnología es muy exigente, hoy la televisión desnuda, seguramente van a venir más desarrollos, más avances, para que se den menos debates en cualquier decisión arbitral".

Profesionalización de los árbitros

"El tema de la profesionalización de los árbitros suena bonito, suena ideal, pero dentro de la eficiencia los ejemplos en el mundo no son exitosos. Que sean funcionarios del fútbol, todo el día trabajando alrededor del fútbol, en Colombia no sería fácil. Profesionalizar árbitros no es garantía de seguridad para acabar todos los problemas del fútbol".