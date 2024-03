Adrián Ramos está de celebración: 20 años de su debut con América en el fútbol colombiano

Este miércoles, el delantero Adrián Ramos está celebrando los 20 años desde su debut con el América de Cali, en el fútbol profesional colombiano. El jugador habló sobre sus inicios y su brillante carrera tanto en nuestro país como en el exterior.

"Una fecha muy especial y que le trae recuerdos a uno", dijo el atacante de entrada y con voz muy emotiva a los micrófonos de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Acto seguido, Ramos puso a rodar de nuevo el casete y habló sobre ese primer juego. "Sí lo recuerdo bien, estaba muy tranquilo siempre he dicho que en mi primer partido lo tomé como si fuera uno de los que jugaba cuando estaba en la división juvenil. Ese día del estreno puede disfrutar el tiempo que jugué y empezamos a marcar historia", agregó el experimentado delantero.

Y es que como muchos jugadores, Ramos tuvo que salir de su lugar de nacimiento para buscar las oportunidades con la 'pecosa'. "Yo vivía en Villarrica con mi madre y la concentración quedaba al norte de Cali. Me despedí de mi pueblo y todo el mundo estaba muy feliz porque tenía la posibilidad de jugar. Al día siguiente, pude hacer ese sueño realidad de jugar mi primer partido como profesional, la verdad que la pasamos muy bien y ganamos el clásico", añadió Ramos, sobre ese momento único en su vida.

Luego, recordó quién fue el entrenador que lo puso a debutar con la camiseta 'escarlata'. "Con el profesor Alberto Suárez ya había compartido en lo que era el equipo de reserva en una gira que hicimos con el equipo Atlético Colombia en Italia. Entonces había como esa confianza y solamente me dijo que hiciera lo que yo sabía, lo que le había demostrado, me transmitió eso y con el equipo que había se pudo hacer las cosas bien", dijo Ramos.

Adrián Ramos, jugador del América de Cali. Archivo particular

Otras declaraciones de Adrián Ramos:

No todo es fácil

"Uno tiene momentos difíciles y eso va de acuerdo a la capacidad que tenga uno de afrontarlos y se te hace de pronto más llevadero. Para mí cuando las cosas no van bien, las cosas siempre van a ser duras, pero depende como tú has madurado como persona y como profesional puedes saber manejar esas situaciones. Haber perdido la final con América frente al Chicó fue duro y estaba muy joven. También llegar a Hertha de Berlín con momentos complicados como el descenso, de igual forma en Granada y ahora con el regreso a América no todas las cosas han salido bien. Pero trato de ser fuerte y saber cómo afrontarlos con mucho trabajo, para salir de ello".

Un consejo para los jóvenes que van a jugar al extranjero

"Yo le diría que tenga el deseo de superarse y de cada día ser mejor, quizá al futbolista colombiano en el exterior le falta competir porque el talento con todo respeto, nos sobra"