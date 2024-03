¿Por qué René Higuita no puede hacer ahora 'el Escorpión, que hizo famoso con Selección Colombia?

En medio de la organización del partido entre las selecciones de Colombia y España, de este viernes en el estadio Olímpico de la ciudad de Londres; una de las personalidades futbolísticas que se encuentra en la capital inglesa es René Higuita, quien aún goza de reconocimiento e importancia por la historia que escribió jugando a nivel de clubes y en el equipo nacional de nuestro país.

Incluso en Londres, en el mítico estadio Wembley, Higuita realizó la jugada del 'Escorpión' que dejó un recuerdo para la eternidad en un partido Colombia vs. Inglaterra el 6 de septiembre de 1995, y del que aún se sigue hablando y se menciona.

Precisamente 'el Loco' Higuita habló este miércoles en exclusiva con Juan Pablo Hernández, periodista de Gol Caracol, quien y uno de los temas que se tocó tuvo que ver con la espectacular ejecución que llenó de elogios al antiguo arquero antioqueño. Así dijo que "sería bueno hacerlo de nuevo, pero yo recién estoy saliendo de una cirugía de menisco. Así que me hubiera gustado mucho estar bien y de pronto, en el intermedio de Colombia vs. España, hacer la jugada. Sería muy bonito, lo había pensado, pero todavía no me siento con mucha fuerza en la pierna izquierda".

Estos días en Londres, el gran René ha sentido el respeto y la admiración de la gente. "Por ahí, de todo un poquito, muchos recuerdos, muchas fotos, autógrafos, y bueno, también me han puesto a tomar fotos. La gente muy bella, el colombiano siempre que llega a una tierra extranjera, se siente más colombianos", le dijo el antioqueño a Gol Caracol.

Rene Higuita. haciendo el 'Escorpión'. DIBYANGSHU SARKAR/AFP

¿Qué recuerdos le trae estar en Londres?

"Bueno, recuerdo cosas gratas, de llegar acá no sé si era el primer partido de jugar acá con Inglaterra, el 1-1 con gol de Andrés Escobar. Después otro partido 0-0, que es donde se hace la jugada historia del 'escorpión'".

¿Cómo le fue en ese contacto con Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero de Argentina?

"Sí, él iba a salir al calentamiento, fue muy rápido y uno está concentrado en el partido.se tomó la molestia de saludarme y yo saludarlo. Y cómo no, es un campeón del mundo, un hombre que es muy joven y que hace historia".