Pablo Repetto: “Entiendo el malestar del hincha de Nacional, lo único que te hace grande es ganar"

Atlético Nacionalsigue cosechando derrotas, enfrentándose a varias irregularidades que no ha podido superar y que lo posicionan en las últimas casillas de la Liga Betplay. El conjunto antioqueño se encuentra en la casilla 19 con 10 puntos. Las posibilidades de entrar a los ocho cada vez son menos.

Su último partido lo perdió en los minutos finales contra Boyacá Chicó, el jugador Henry Plazas del conjunto ‘ajedrezado’ marcó un golazo de tiro libre en el minuto 90+9. Tras está derrota las críticas crecieron y el miércoles 20 de marzo el técnico Pablo Repetto y el jugador Pablo Ceppelini, en rueda de prensa, dieron su punto de vista de lo que pasó y de lo qué viene para Atlético Nacional.

Pablo Repetto: “Uno entiende el malestar del hincha, lo único que te hace grande es ganar. El camino que debemos transitar es estar todos juntos, confiar y apoyar al jugador. El hecho de no dar la convocatoria y el parte médico, no depende de ganar o perder, es nuestra forma de trabajar. Esto es un desafío para todos los que hacemos parte de Atlético Nacional, hay que estar juntos y luchar para salir de este momento. Nosotros vinimos con un contrato de dos años, apuntando a ganar y mejorando en el día a día", dijo Repetto en rueda de prensa.

Por otro lado, habló de la evaluación que esta haciendo con los jugadores del plantel y de las divisiones menores, para que tengan minutos en lo que resta del torneo: "Seguimos evaluando y viendo a jugadores de las inferiores, y si están a la altura, tendrán minutos en el primer equipo", concluyó.

Boyacá Chicó y Nacional en acción de juego en La Independencia de Tunja. Foto: colprensa

Acá las declaraciones del jugador de Atlético Nacional, Pablo Ceppelini:

Pablo Ceppelini: “Me gusta estar en los malos momentos, ante Nacional de Paraguay me fisuré una costilla y no dije nada porque no quería dejar al grupo tirado, no es excusa, afortunadamente ya me recuperé”. En el partido ante Chicó, terminamos muy enojados porque podíamos haberlo ganado 3-0, 4-0, y terminamos perdiéndolo”, afirmó Ceppelini.

También habló de la situación por la que pasa Nacional y la importancia de que la hinchada este hasta el final, también le pidió disculpas y afirmando que lo que esta pasando con el club antiqueño es una vergüenza: "No entrar a los ocho sería un gran fracaso para Nacional, pero estoy convencido que vamos a entrar. Estamos trabajando para revertir esto, hay un grupo espectacular que trabaja todos los días con muchas ganas. Al hincha, pedirles disculpas, nosotros sentimos vergüenza de no poder darles una victoria. Contra Pasto nos jugamos una final, porque se nos va el tren y si ganamos, nos metemos en la pelea”, dijo el jugador de Atlético Nacional.

Boyacá Chicó recibió a Atlético Nacional, en un juego válido por la fecha 12 de la Liga Betplay. Colprensa

Otras declaraciones de Pablo Ceppelini:

“Necesitamos el apoyo de la hinchada. El nuevo cuerpo técnico tiene un método de trabajo excelente. Tengo la confianza de que nos vamos a meter entre los ocho, es difícil, pero con el grupo que hay, los partidos que tenemos por delante y ganando el domingo, vamos a tomar otro aire en la camiseta”, afirmó el jugador uruguayo.