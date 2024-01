Atlético Nacional, con dos penaltis y algo de polémica, lo dio vuelta: victoria 3-1 sobre Alianza FC

Atlético Nacional le dio la bienvenida a Alianza FC (antiguamente Alianza Petrolera), a la Liga I-2024 del fútbol colombiano. Este domingo 21 de enero, en un estadio Atanasio Girardot vacío por la sanción impuesta al local, los 'verdolagas' ganaron 3-1, con goles de Álvaro Angulo, Dorlan Pabón y Jefferson Duque, mientras que Leonardo Saldaña marcó para la visita.

El desarrollo del partido, en líneas generales, no fue el mejor. Pocas emociones, juego muy cortado, imprecisiones en las entregas y un fútbol no tan vistoso. Fue así como todo se terminó desequilibrando por un penalti, en el remate del primer tiempo. Felipe Aguirre cometió una infracción en el área y el árbitro Luis Matorel no dudó en sancionar la infracción.

Leonardo Saldaña tomó la pelota y no perdonó, venciendo al guardameta Harlen Castillo y abriendo el marcador. Ahora, la responsabilidad recaía en el conjunto antioqueño, que iría a todo o nada, en busca de la remontada. Con más empuje que buen fútbol, alcanzó el empate. Álvaro Angulo remató de media distancia, se desvió en un defensa y entró, para el 1-1.

Con más de media hora de partido por delante, el estratega Jhon Jairo Bodmer movió el banco de suplentes y encontró en Eric Ramírez, el hombre que le cambió la cara al equipo. En sus pies nacieron las mejores opciones de peligro, pero eso sí también hubo algo de polémica. La principal de ellas, se presentó al minuto 75, cuando se sancionó penalti para el 'verde'.

Jefferson Duque cayó al suelo y el juez central no sancionó nada. No obstante, recibió el llamado del VAR y tras revisar esa jugada una y otra vez, decidió que sí hubo falta. Molestia en los jugadores de Alianza FC, quienes consideraban que Pedro Franco no había ni tocado al delantero. Pero no había nada que hacer. Dorlan Pabón cobró y anotó el 2-1 parcial.

Y faltaba una emoción más. Eric Ramírez filtró un balón entrelíneas y el arquero Carlos Mosquera, en su afán de cortar el avance, derribó al futbolista de Atlético Nacional. Penalti y esta vez quien lo cambió por gol fue Jefferson Duque. Las redes se inflaron y fue el 3-1 definitivo. Victoria del cuadro antioqueño, que empezó con el pie derecho su participación.

Jugadores de Atlético Nacional y un festejo de gol contra Atlético FC. @Nacionaloficial

Ficha técnica de Atlético Nacional vs. Alianza FC, en la Liga I-2024 del fútbol colombiano

Alineaciones titulares

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Édier Ocampo, Felipe Aguirre, Bernardo Espinosa, Andrés Salazar; Robert Mejía, Juan Pablo Torres; Edwin Torres, Dorlan Pabón, Álvaro Angulo; y Jefferson Duque. D.T.: Jhon Jairo Bodmer.

Alianza FC: Carlos Mosquera; Efraín Navarro, Jesús Figueroa, Pedro Franco, Leonardo Saldaña; Royscer Colpa, Jhair Castillo, Rubén Manjarrés; Marlon Torres, Mayer Gil y Andrés Rentería. D.T.: César Torres.

Suplentes

Atlético Nacional: Agustín Álvarez, Eric Ramírez, Carlos Sierra, Sergio Mosquera, Joan Castro, Yeicar Perlaza y Mateo Valencia.

Alianza FC: Santiago Orozco, Ruyeri Blanco, Johan Parra, Cristian Blanco, Luciano Ospina, Ever Meza y Pier Graziani.

Acción de juego del partido Atlético Nacional vs. Alianza FC, en el estadio Atanasio Girardot Archivo de Colprensa

Cambios

Atlético Nacional: Agustín Álvarez por Juan Pablo Torres; Eric Ramírez por Edwin Torres; Joan Castro por Dorlan Pabón; Carlos Sierra por Robert Mejía; Yeicar Perlaza por Álvaro Angulo.

Alianza FC: Ruyeri Blanco por Andrés Rentería; Santiago Orozco por Jair Castillo; Johan Parra por Mayer Gil; Ever Meza por Rubén Manjarrés;

Goles

Atlético Nacional: Álvaro Angulo, Dorlan Pabón y Jefferson Duque.

Alianza FC: Leonardo Saldaña.

Amonestados

Atlético Nacional: Dorlan Pabón, Edwin Torres, Álvaro Angulo y Robert Mejía.

Alianza FC: Royscer Colpa, Jair Castillo.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional en la Liga I-2024?

Atlético Nacional jugará frente a América de Cali, el próximo domingo 28 de enero, a las 6:10 p.m., en el estadio Pascual Guerrero.