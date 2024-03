Dorlan Pabón, Giovanni Moreno y otros jugadores ídolos que se fueron en el último tiempo de Nacional

Este lunes se confirmó por parte de Nacional la intempestiva salida de Dorlan Pabón, un jugador referente de la institución y admirado por los hinchas del verde de Antioquia. Esto se dio en medio de una crisis deportiva, tanto en la Liga I 2024 del fútbol colombiano, como con la eliminación de la Copa Libertadores en la serie con Nacional, de Paraguay.

Aunque el video de despedida fue emotivo en sus redes sociales por parte del equipo yse dieron algunas declaraciones de Pabón, extraoficialmente se viene indicando que el atacante tuvo algunos desencuentros con los directivos.

El caso del popular 'Memín' no es el primero de marcha de futbolistas de trayectoria y recorrido en Nacional, que se marcharon por diferentes razones y ante la posición de la dirigencia de no llevar a buen puerto acuerdos para renovación de contratos y demás.

Giovanni Moreno

Después de la final frente al Deportes Tolima, en una emotiva conferencia de prensa, el mediocampista creativo tuvo algunas críticas y diferencias con las directivas del cuadro 'verdolaga', sobre el trato hacia Hernán Darío 'Arriero' Herrera. Después de las vacaciones, a 'Gio' no le renovaron el contrato y terminó saliendo del cuadro antioqueño. Actualmente está en Atlético Parceros, de la Kings League.

Giovanni Moreno celebra la estrella 17. Dimayor.

Alexander Mejía

El campeón de la Copa Libertadores 2016 salió de Atlético Nacional a final de 2022, luego de que no le renovaran su contrato.Meses después, en una entrevista con 'Tertulia Verdolaga', el mediocampista reveló la conversación que tuvo con el presidente Mauricio Navarro.

“Termino el entrenamiento y me agarran de sorpresa. Todavía tenía esa sensación de que me dijeran tienes seis meses y replanteemos la parte económica, que es lo último que yo toco. Iba abierto con Nacional, como siempre lo he sido. “Me citan y me dicen mira, no te vamos a renovar, al club lo van a renovar, muchas gracias. Si quieres, retirate y te hacemos una despedida. La verdad me dejaron frío. Pero yo dije al señor Navarro que ni él ni nadie me iban a retirar. Yo me retiraba cuando yo quisiera, porque tengo fútbol para dar y el entusiasmo no lo he perdido”, declaró Alexander Mejía, que ahora está en el Deportivo Cali.

Alexander Mejía disputa un balón frente a Luis Miranda de Tolima - Cortesía Dimayor

Tomás Ángel

El joven delantero es una de las últimas joyas salidas de la cantera del cuadro antioqueño. En su corto paso por el equipo profesional dejó buenas actuaciones, entre esas la final de la Superliga frente al Pereira, donde anotó doblete y fue clave para la remontada.

Al final, las directivas decidieron no renovarle su contrato y permitieron su salida hacia el exterior, en este caso hacia los Estados Unidos, donde fichó por Los Ángeles F.C.

Ángel, en varios momentos, fue bloqueado y no fue tenido en cuenta para partidos oficiales.

Celebración de Tomás Ángel, tras su anotación con Atlético Nacional vs. América de Cali Archivo de Colprensa