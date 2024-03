Fortaleza vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de la Liga BetPlay I-2024, este sábado

La acción en la Liga BetPlay I-2024 no se detiene. Cada vez falta menos para el final del 'todos contra todos' y, por eso, no dar ventajas será clave. El objetivo de los 20 clubes es sumar la mayor cantidad de puntos posibles para entrar en el grupo de los ocho y clasificar a los cuadrangulares. Así lo entienden Fortaleza y Millonarios, que medirán fuerzas este sábado.

Será un duelo determinante, donde ambos necesitan ganar. Razón por la que nadie se lo querrá perder. Así las cosas para ver Fortaleza vs. Millonarios, EN VIVO, el sábado 30 de marzo, a las 8:30 de la noche (Hora de Colombia) y en el estadio de Techo, en Bogotá, será a través de la televisión cerrada. El empate no es opción para ninguno, ya que no la pasan bien.

Hora y dónde ver Fortaleza vs. Millonarios, por la Liga BetPlay I-2024

Día: sábado 30 de marzo.

Hora: 8:30 p.m. (Colombia).

Estadio: Metropolitano de Techo, en Bogotá.

Jornada: fecha 14 del 'todos contra todos'.

Transmisión: Televisión cerrada.

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay I-2024?

Con un partido más que los demás clubes, para un total de 14, el conjunto 'embajador' marcha en la novena posición, con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y seis derrotas. Además, tiene una diferencia de gol de +1, por los 15 tantos a favor y 14 en contra. Recordemos que su duelo adelantado fue el clásico frente a Independiente Santa Fe.

Este encuentro se disputó el pasado miércoles 27 de marzo, en el estadio El Campín. Allí, el 'azul capitalino' se impuso por 3-1 sobre los 'leones', con goles de Daniel Cataño, Santiago Giordana y Diego Hernández, en contra. Para los 'rojos', quien se reportó fue Hugo Rodallega. Cabe aclarar que este compromiso era de la fecha 15, pero por conciertos se adelantó.

Además, con dicha victoria, Millonarios cortó una larga racha negativa. Fueron siete juegos sin ganar, tras perder con Águilas Doradas, Patriotas, Once Caldas, La Equidad y Jaguares; además de empatar con Envigado y Deportivo Cali. La última vez que había celebrado había sido el 11 de febrero, en el 0-1 sobre Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.

Millonarios vs Santa Fe en el FPC. Colprensa.

