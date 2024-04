Juan Guillermo Cuadrado, la alegría en persona en la celebración del Inter de Milán

Desde hace ya algunos días se sabe que el Inter de Milán es el nuevo ganador de la Serie A. De hecho, la obtención, matemáticamente hablando, no se pudo dar de mejor forma, pues los 'neroazzurros' obtuvieron el título, luego de vencer al AC Milán, su clásico rival,

Desde aquel partido, los festejos no se hicieron esperar, la mitad de la ciudad de Milán explotó en una felicidad incontenible y las calles se tintaron de negro y azul,pero los festejos no solo se limitaron a esa ocasión, pues este domingo, luego de que hayan superado al Torino con un marcador de 2-0 el Inter convocó, ahora sí, el festejo de festejos, la celebración de celebraciones y, cómo no, Juan Guillermo Cuadrado no se iba a perder esta especial ocasión.

Conociendo la personalidad tan carismática y divertida del colombiano, claramente, fue él quien le puso su toque especial a la celebración del título de Serie A a punta de alegría y sus característicos bailes. De hecho, varios de los fanáticos que fueron también partícipes de los masivos festejos aseguraron que fue la sensación, totalmente, pues, desde que finalizó el encuentro contra el 'toro', la energía de fiesta ya había invadido todo el ser de Cuadrado y cuando se montó a la caravana, aún más.

“Sigue la celebración, gloria a Dios”, publicó el jugador en sus redes sociales en donde varios de sus compañeros y amigos más cercanos le comentaron con especial cariño, luego de que haya logrado conseguir un nuevo título de Liga de Italia para su palmarés. James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Jhon Córdoba fueron algunos de los jugadores que le enviaron un mensaje de felicitación.

De hecho, los festejos del polifacético futbolista 'cafetero' fueron de tal calibre que, hasta uno de los medios italianos más grandes del mundo del deporte, 'Tuttosport', le dedicó un especial apartado a Juan Guillermo asegurando que: “no tuvo mucho protagonismo sobre el césped, dada la lesión que le mantuvo en boxes prácticamente toda la temporada. En cuanto a las celebraciones, sin embargo, Juan Cuadrado ocupa la primera posición entre los jugadores del Inter”, fue lo publicado por el mencionado medio.

A pesar de haber jugado pocos minutos debido a una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses y posteriormente un complicado proceso quirúrgico, Juan Guillermo Cuadrado celebra su sexto Scudetto y su decimoquinto título en Europa, después de haber obtenido 2 con el Chelsea, 2 con el Inter de Milán y los 11 restantes con la Juventus.