Hernán Darío 'Bolillo' Gómez: "A la edad de uno se disfruta más, ya no hay que mostrarse"

Una de las novedades que trae la temporada 2024 en el fútbol profesional colombiano es la presencia de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez como entrenador de Águilas Doradas. El experimentado adiestrador habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre ese nuevo reto en su ya extensa carrera deportiva.

"Asustado. Fernando Salazar me llamó que tenía este inconveniente, estaba de vacaciones, fuera del país, le dije que sí. Él me estaba ofreciendo un equipo que juega muy bien, que ha tenido tres técnicos muy buenos. Es un equipo armado, es darle continuidad a un proceso que lleva un buen tiempo", dijo el profesor Gómez inicialmente sobre la forma en la que se dio su arribo al cuadro antioqueño.

*Otras declaraciones de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio':

Experiencia y presente...

"A uno lo van dejando, porque uno nunca quiere dejar el fútbol (...), pero esta edad se puede disfrutar más, ya uno hizo lo que tenía que hacer, no hay que mostrarse; ahora es agradable, tengo técnicos muy estudiosos y me siento tranquilo, pero nervioso por no desbaratar el equipo".

Hernán 'Bolillo' Gómez, nuevo técnico de Águilas Doradas

Fútbol actual...

"A veces uno tiene su idea y no se pueden cambiar cosas, por más moderno que sea el fútbol, no se puede perder la colectividad. En el fútbol actual se van mucho al ataque y se sufre en la espalda, hay que buscar equilibrio, son cosas que no pasan de moda".

Águilas, buen presente...

"Águilas ya está haciendo la historia, antes peleaba por no descender, ahora está haciendo la historia. Todo eso te motivaba, estoy contento, motivado en la sede; no queremos irnos de Rionegro, eso es lo que me tiene preocupado".

Bajas en Águilas Doradas...

"Por retocar no, el equipo está intacto, la nómina es la misma, sí, salió Marcos Pérez y son 28 goles, pero tenemos dos goleadores, otros jugadores, uno de la B de Águilas Doradas. Han llamado a ofrecer jugadores pero no, ese equipo tiene que seguir siendo el mismo, salieron Danovis Banguero y Marco Pérez y sigue siendo el mismo conjunto".

Hernán 'Bolillo' Gómez, nuevo técnico de Águilas Doradas

Amistad de años..

"Yo a Fernando Salazar lo tuve de alumno en Nacional, cuando él jugaba; yo lo dirigí, siempre hemos sido amigos. Con Fernando hay que pelear (risas), pero la amistad siempre la hemos tenido. Él muchas veces me ha llamado que dirija, esta vez sí me pareció que era 'bacano'.

Cabe destacar que el técnico antioqueño comentó que en la Fase Previa de la Copa Libertadores, Águilas Doradas jugará en el estadio El Campín.