Hernán Darío Gómez: "En el tema del Junior campeón creo que las contrataciones fueron muy buenas"

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez tuvo este miércoles una extensa conversación con el equipo periodístico de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y uno de los temas que se tocó tuvo que ver con su experiencia en la temporada pasada con Junior de Barranquilla.

El experimentado entrenador destacó la calidad de jugadores que fueron contratados y que recibió Arturo Reyes , el DT que salió campeón con los 'tiburones'.

"Uno siempre mantiene la esperanza, en el pensamiento está "pude haber sido". En Santa Fe me pasó lo mismo, a mí en los clubes no me han echado, allá me pasó lo mismo, en el Medellín dimos una copa. Me pasó con la Selección Colombia que fue a Brasil, los jugadores me compartieron las felicitaciones. No son los títulos, sino también que dejaste", reflexionó Gómez inicialmente cuando le indagaron por el inicio del proceso en Junior que terminó con la estrella en el mes de diciembre de 2023.

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, exentrenador del Junior de Barranquilla Archivo de Colprensa

*Otras declaraciones

Su recuerdo del Junior...

"En Junior, las contrataciones fueron muy buenas, la hicimos con Don Fuad, con la gente, para que haya respaldado. En algunas de las 10 contrataciones dos no salieron, pero todo eso ayuda, no tengo revancha. Me siento satisfecho por lo que he hecho; en el fútbol se hacen amigos y enemigos, me siento muy feliz. Contento cuando ganó el Junior".

Su relación con Fuad Char...

"Yo le cogí un cariño espectacular a Don Fuad, era un papá, una persona queridísima y habla mucho de fútbol. Me tocó resolver problemas en Junior, Medellín, Santa Fe, acá no los tengo, porque lo más difícil es armar un equipo de fútbol y aquí está".

¿Qué más dijo Hernán Darío 'Bolillo' Gómez?

En otras declaraciones que entregó Hernán Darío 'Bolillo' Gómez en el programa del miércoles 17 de enero en 'Blog Deportivo', el nuevo entrenador de Águilas Doradas comentó este nuevo reto de que vivirá en el fútbol colombiano.

"Asustado. Carlos Fernando me llamó que tenía este inconveniente, estaba de vacaciones, fuera del país, le dije que sí. Él me estaba ofreciendo un equipo que juega muy bien que ha tenido tres técnicos muy buenos. Es un equipo armado, es darle continuidad a un proceso que lleva un buen tiempo", comentó el técnico colombiano.

Cabe destacar que Águilas Doradas empezará su camino en la Liga I-2024 contra América de Cali el sábado 21 de enero a las 8:20 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Pascual Guerrero, por la primera jornada del rentado local.