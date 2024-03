Hernando Patiño: "Creo que podemos clasificar a los ocho, esto se nos va a dar"

Tras el partido que finalizó con un empate 1-1 entre Millonarios y el Deportivo Cali, Hernando Patiño, técnico de los ‘azucareros’, analizó el encuentro y se mostró contento con el rendimiento del equipo, además de recalcar que su idea se logró apreciar en lo mostrado

"Quedan siete fechas y la verdad sumar aquí en Bogotá es muy importante. Después, en la medida que se pueda hacer la tarea en casa e ir sacando puntos afuera, obviamente eso se verá reflejado en la tabla de posiciones. Millonarios era un equipo bastante necesitado de puntos tal como estamos nosotros y yo creo que el planteamiento y todo lo que trabajamos durante la semana, llevó a ese trabajo a ese punto. Nos paramos en una plaza muy difícil y la verdad es que estoy contento con lo mostrado por el equipo", quiso resaltar el estratega.

No obstante, aseguró no poder quedar 100% satisfecho, debido a la situación del final del partido en la que el arquero de Millonarios, Diego Novoa, terminó golpeando a Andrey Estupiñán, cosa que no terminó cobrando el árbitro central Nicolás Gallo. "Quedo con un sinsabor porque puede haberlo ganado en el último minuto, pero sumar acá siempre va a ser importante", hizo especial hincapié el 'Cocho'.

Millonarios y Deportivo Cali en acción de juego en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Hernando Patiño en rueda de prensa

Sensaciones de que el Cali vuelva a sumar puntos...

"Sin duda, es una sensación gratificante. Salir de este pequeño bache de cuatro partidos en una etapa del torneo tan fundamental y más que todo con este rival que era bastante difícil. Yo creo que más allá del resultado, el accionar del equipo y la hoja de ruta que teníamos para este partido, se cumplió todo a cabalidad y esto nos permitió pensar en lo que se viene. Estamos con las posibilidades matemáticamente hablando y mostrando lo que mostramos hoy, en un alto porcentaje, yo creo que podemos llegar a obtener la clasificación y esperemos que ya el siguiente partido los siguientes rivales, esto se nos va a dar".

Objetivos de este primer partido como entrenador del Cali...

"Teníamos que sacudirnos y sacarnos de la mala racha. Volvemos a tomar un poco la confianza y esa confianza genera el mejor fútbol. Buscamos ahora más seguridad. En todos los momentos del partido, en bloque, bajo, medio y alto, en las transiciones. El planteamiento también era muy ceñido a eso. También buscábamos que fuera un equipo corto, porque aquí en la altura, cuando los equipos se alargan, es cuando Millonarios puede llegar a aprovechar y gana sus partidos, entonces yo creo que las cosas se hicieron tal cual se habían trabajado".