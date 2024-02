José Luis Chunga: "En Barrancabermeja no iban al estadio ni a 10 mil, ni a 13 mil, ni dos por uno"

Una de las más recientes polémicas que se presentó en el arranque de la temporada 2024 del fútbol colombiano se presentó con la decisión de los directivos de Alianza Petrolera de trasladar el equipo de la ciudad de Barrancabermeja a Valledupar y además de eso, comenzar a llamarse Alianza FC.

En el puerto petrolero dicha determinación tomada por Carlos Orlando Ferreira, máximo accionista y presidente del club, no cayó bien entre los aficionados y los medios de 'Barranca'. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron unas declaraciones sinceras y directas de parte de José Luis Chunga, quien jugó varias temporadas con Alianza Petrolera y que hizo hincapié en la falta de apoyo que sintió siempre.

"Yo que tuve la fortuna de estar dos años allá y Barrancabermeja es una ciudad maravillosa, con muy buena gente, impresionante, que te brinda cariño; pero también hay que dejar de lado el tema sentimental y mirar cuál es la realidad de esto. Nosotros en estos dos años, clasificamos tres veces al octagonal y creo que una vez estuvimos a punto de llegar a la final y solamente una vez se llenó el estadio por completo, cuando jugamos contra Nacional. Yo entiendo al presidente Carlos (Ferreira), colocaban las boletas a 10.000 o 13.000 mil pesos y la gente no iba. Estaban 200 o 300 personas en las tribunas y capaz eso era demasiado", dijo el experimentado arquero en el podcast 'Dimeloking'.

Chunga siguió con su explicación y complementó al apuntar que "la gente tiene que ponerse en los zapatos de él (Carlos Ferreira), él estaba invirtiendo y la gente no respondía de la manera".

El nacido en Barranquilla cerró indicando que "entonces ni dejan, pero ni lavan la batea. Con todo respeto, entonces nosotros estábamos dentro de los ocho, ganábamos buenos partidos, mirábamos la tribuna y nada. Yo sé que la gente hoy está dolida, pero con el tiempo van a entender y se van a dar cuenta de lo que realmente sucedió. Cuando el equipo necesitaba el apoyo de la gente no pasó nada y en ese caso yo le doy la mano derecha a Don Carlos (Ferreira), porque muchas veces tuvimos conversaciones donde me decía: así no voy aguantar un año más"

¿Qué dijo José Luis Chunga sobre la afición al fútbol en Valledupar?

Alianza FC y Deportivo Cali se enfrentaron en la segunda jornada de la Liga I-2024. Foto: Dimayor

"La oportunidad de tener una plaza ahora donde la gente le gusta el fútbol, necesita un equipo en la ciudad, él la vio y la tomó (Carlos Ferreira). Tú en el Valle, tú ibas a un partido del Valledupar y la gente iba. Ahora vas a llevar a Alianza con buenos refuerzos y la gente se anima, va a tener buenos partidos de local y van a tener dinero de la taquilla", explicó Chunga, quien ahora se encuentra en Independiente Medellín y se recupera de una lesión.