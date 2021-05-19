Síguenos en::
Gol Caracol  / José Luis Chunga

José Luis Chunga

  • Lesionados en el fútbol colombiano
    Lesionados en el fútbol colombiano
    Fotos: X/ @JuniorClubSA @MillosFCoficial @SoyMiguelParis
    Fútbol Colombiano

    La dura lesión de Juan Carlos Pereira y otros casos de gravedad como Carlos Bacca y Andrés Llinás

    El último hecho para lamentar en cuanto a lesiones se refiere en el fútbol colombiano fue el de Juan Carlos Pereira, en Millonarios vs. Pasto. Pero en este 2025, se dieron otros casos de consideración.

  • José-Luis-Chunga.jpg
    José Luis Chunga celebra.
    Dimayor.
    Fútbol Colombiano

    José Luis Chunga: "En Barrancabermeja no iban al estadio ni a 10 mil, ni a 13 mil, ni dos por uno"

    José Luis Chunga, quien jugó varias temporadas en Alianza, y unas declaraciones en las que se refirió sobre el poco apoyo que recibían jugando de locales en el estadio Daniel Villa Zapata.

  • José-Luis-Ch
    José Luis Chunga con el Independiente Medellín.
    @DIM_oficial
    Fútbol Colombiano

    José Luis Chunga, arquero del DIM: "Al inicio del cuadrangular nos daban como la cenicienta"

    En charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', José Luis Chunga comentó cómo es el ambiente dentro del 'poderoso de la montaña' y elogió al DT Alfredo Arias.

  • José-Luis-Ch
    José Luis Chunga con el Independiente Medellín.
    @DIM_oficial
    Fútbol Colombiano

    ¿Qué pasó con José Luis Chunga?: Alfredo Arias confesó lo que sucedió con el guardameta

    Gran preocupación causó José Luis Chunga en su partido contra Millonarios, pues salió sustituido para el segundo tiempo. Tras el encuentro, Alfredo Arias reveló algunos detalles de la situación del arquero.

  • Harlen Castillo y José Luis Chunga, arqueros de Nacional y Medellín, respectivamente.
    Harlen Castillo y José Luis Chunga, arqueros de Nacional y Medellín, respectivamente.
    Foto: Foto: Twitter de @nacionaloficial y AFP.
    Fútbol Colombiano

    Harlen Castillo y José Luis Chunga, show de atajadas en en el clásico Nacional 1- Medellín 2

    Protagonistas bajo los tres palos de sus respectivas escuadras, Harlen Castillo y José Luis Chunga se robaron el show en el clásico paisa, de este sábado.

  • José-Chunga
    José Chunga en una de sus convocatorias con la Selección Colombia.
    FCF
    Selección Colombia

    José Luis Chunga: "Estamos para darle la mano a la Selección Colombia"

    José Luis Chunga ha sido el convocado de emergencia para enfrentar a Ecuador por Eliminatorias. En el programa de 'Blu Radio', 'Blog Deportivo', el arquero habló de su llamado a la Selección Colombia.

  • Nestor-Lorenzo
    Nestor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia.
    AFP
    Selección Colombia

    La Selección Colombia y un convocado de última hora para enfrentar a Ecuador

    El cuerpo técnico de la Selección Colombia tomó una decisión respecto a la nómina para el partido del martes 17 de octubre, en la ciudad de Quito.

  • Arqueros-Selección-Colombia
    Collage de Camilo Vargas, Álvaro Montero, Kevin Mier, José Chunga, Devis Vásquez.
    Selección Colombia

    ¿Quién debe ser el arquero de Colombia para enfrentar a Venezuela y Chile, en Eliminatorias?

    En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se realizó un debate sobre los arqueros de la Selección Colombia y se entregaron los nombres de los guardametas 'bloqueados' por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

  • José-Luis-Ch
    José Luis Chunga con el Independiente Medellín.
    @DIM_oficial
    Fútbol Colombiano

    José Luis Chunga reveló detalles de su salario y todo lo sucedido antes de llegar al DIM

    El nuevo guardameta del Independiente Medellín, José Luis Chunga, habló con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' sobre su llegada al 'poderoso de la montaña'.

  • José Luis Chunga, nuevo guardameta del Independiente Medellín.
    José Luis Chunga, nuevo guardameta del Independiente Medellín.
    Foto: Twitter de @DIM_Oficial.
    Fútbol Colombiano

    José Luis Chunga fue presentado como nuevo arquero de Medellín, con la del 'poderoso' puesta

    A través de las redes sociales, el conjunto antioqueño hizo oficial la contratación de José Luis Chunga, tras la grave lesión de Andrés Mosquera Marmolejo.

