Juanito Moreno, refuerzo del Cartagena, no le cierra la puerta a Millonarios: "Volvería sin dudarlo"

El fútbol de la Primera B regresó el pasado 2 de febrero y uno de los jugadores que debutó en esta categoría fue Juanito Moreno, el arquero llegó para defender el arco del Real Cartagena. Los 'heroicos' superaron 2-0 al Internacional Palmira y el antioqueño se mostró muy seguro y sacó su arco en cero.

Con 24 años, Moreno pasó de Millonarios, que no le renovó el contrato, a Real Cartagena con el objetivo de tener más minutos bajo los tres palos y a la postre mayor regularidad.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Juanito, nuestro invitado en ' Historias de la B ', sobre su fichaje al equipo de la capital de Bolívar y su pasado en el 'embajador'.

¿Cómo se dio su fichaje al Real Cartagena?

“Cuando se salió el tema, se hizo pública y oficial mi salida de Millonarios, tuve la oportunidad de conversar con el profesor Alberto Suárez. Él ya conocía mi trabajo, a pesar de no tener mucha continuidad allá en Millonarios, al parecer me seguía bastante, conocía muy bien mi posición. Yo por ahí tuve otras propuestas, de equipos de la A, otros de la B se me acercaron, pero me presentaron un proyecto bastante atractivo, competitivo, muy agradable y a pesar de estar en segunda división, era un reto emocionante y me gustó. Entonces aproveché, lo pensé con mi familia, con todos y aprovechamos esta oportunidad”.

Una plantilla de 'peso' en Cartagena debe dar buenos resultados...

“Sí, claro, la presión siempre está, yo lo vi desde que llegué acá, en todas las líneas, ha habido siempre un hombre de peso, para mí es un orgullo enorme compartir una vez más camerino con Cristian Marrugo, tuve la oportunidad de compartir con él en Millonarios y es muy especial todo eso. Con Juan Camilo Angulo nos habíamos cruzado. Estamos muy contentos, nosotros los más jóvenes que a pesar de que es un proyecto importante, un equipo de la A, también me sirve para sumar y crecer como futbolista. Nosotros tenemos cómo competir y esperemos que los resultados se den en el campo”.

¿Ve a la afición ilusionada con este equipo?

“La gente está muy entusiasmada con este proyecto, muy contenta, la idea es esa, enamorar a la ciudad con nuestro fútbol. Hacer que el hincha vaya al estadio. El sábado, en el debut tuvimos una asistencia importante y el tema futbolero, la gente ha sido muy clara, quieren regresar a la A, no solo por mérito, sino porque Real se lo merece. Cartagena es una ciudad muy futbolera y merece un equipo en la A”.

Juanito Moreno con el Real Cartagena. Real Cartagena.

¿Su nuevo 'pana' en Real Cartagena?

“Yo tengo facilidad para entrarle a la gente y acá no ha sido la excepción. Con todos me llevo muy bien, pero con el que sí he estado un poquito más cercano y porque lo conocí hace muchísimos años y es de mi tierra, es Cristian Arroyave, mi colega, el otro arquero. Por ahí hemos tenido esa afinidad. Me ha llevado a mostrarme la ciudad, cómo es la gente acá. Tenemos ese 'feeling' y sobre todo que yo no conocía Cartagena, es más ni había jugado acá".

Usted es joven, pero tuvo una gran experiencia en Millonarios, ¿Cómo ayuda a sus compañeros en el arco?

“Uno no solamente busca enriquecerse uno, sino aportar a lo que viene atrás. Afortunadamente, durante todos estos años con los arqueros que he podido trabajar, siempre ha habido un buen ambiente. En Millonarios, cuando recién llegué a la profesional, fue con Nikola Vikonis y con Ramiro Sánchez, luego Wuilker Fariñez y Jefferson Martínez. Después me tocó con Cristian Bonilla y Cristian Vargas. Con cada uno de ellos tuve un buen ambiente para trabajar. La posición de arquero es complicada a veces porque hay muchos temas de ego.

¿Por cuanto tiempo firmó con Real Cartagena?

“Yo tengo contrato todo este año aquí. Hay una posibilidad de extensión en el 2025, pero bueno, ahorita estamos tranquilos, queremos cumplir los objetivos que nos trazamos, intentar hacer las cosas siempre bien. El mundo da muchas vueltas y acá me he sentido cómodo, me he sentido muy bien, la gente me ha recibido muy bien y como deportista nuestro trabajo es retribuir a ellos toda esa energía positiva. Que ellos se se sientan identificados con este equipo”.

¿Volvería a Millonarios?

“Sin dudarlo, Millonarios fue mi casa durante siete años, no solamente dejé colegas, compañeros de profesión, sino que también dejé amigos, mi relación con los directivos y el cuerpo técnico es muy positiva. Uno nunca sabe, si se da la oportunidad volvería obviamente".

Juan Moreno, arquero de Millonarios. Twitter @MillosFCOficial

Un mensaje para la hinchada cartagenera

“Agradecerles, porque han sido muy especiales, desde que mi nombre sonó para acá, ellos siempre estuvieron pendientes, enviando mensajes positivos como futbolistas vamos a tratar de enamorarlos, de que ellos se sientan identificados y les demos el anhelado ascenso que han querido durante tantos años”.