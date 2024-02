Mayer Gil y la historia detrás de uno de los mejores goles de la Liga I-2024: "Me inspiré en Neymar"

El sábado 24 de febrero será una fecha que, de seguro, Mayer Gil nunca olvidará. A sus 20 años, este delantero nacido en Yopal, pero naturalizado salvadoreño, marcó uno de los goles más impresionantes de la Liga I-2024 del fútbol colombiano. Todo ocurrió en el partido entre Alianza F.C. e Independiente Medellín, en el estadio Armando Maestre Pavajeau.

Cada uno de los presentes, tanto en las gradas como en la cancha, se deleitaron con la magia que desplegó el atacante, al minuto 13 de partido. La acción empezó desde un saque de banda y quien recibió la pelota, de espaldas al arco y cerca de la línea blanca, fue, justamente, Mayer Gil. Una vez tenía el balón en sus pies, se dio inicio a una acción 'maradoniana'.

Varios fueron los hombres del cuadro 'poderoso' que intentaron arrebatarle el esférico, pero en una muestra de mucha clase, técnica, dominio y habilidad, se quitó la marca de cerca de cinco rivales. No contento con ello, una vez se armó un mínimo espacio, se perfiló, levantó la cabeza y sacó un hermoso remate, con colocación, al palo izquierdo del arquero.

La volada del arquero Eder Chaux hizo que la anotación se viera más espectacular de lo que fue.Se estiró, lo intentó, pero el disparo de Mayer Gil fue tan perfecto, que ni siquiera rozó la pelota. Dicho tanto significó el 2-0 definitivo a favor de su equipo, Alianza F.C.. Eso sí, la celebración fue de locos. Nadie podía creer lo que acababa de ver. Fue una obra de arte.

Por eso, en Gol Caracol contactamos a Mayer Gil, quien nos contó los pormenores de su golazo. Cómo lo vivió adentro de la cancha, qué le dijeron sus compañeros, quién fue su inspiración, cuál es el tanto que aún sueña con marcar, en fin, nos habló de todo. Hay una historia detrás de esta anotación en Alianza F.C. vs. Independiente Medellín que nunca se olvidará.

Mayer Gil celebra por su golazo con Alianza F.C. vs. Independiente Medellín, en la Liga I-2024 Archivo de Colprensa

¿Pasó algo por su cabeza mientras la jugada?

"Son cosas que pasan en el momento. No imaginé que me iba a sacar a cinco e iba a meter la pelota allá. En un momento, cuando quedé frente al arco, dije: 'me toca patear al segundo palo porque ahí no llegan'. Me animé y terminó saliendo esa gran jugada. Lo bueno de todo es que sumamos puntos claves y frente a un duro rival como Independiente Medellín".

¿Qué le dijeron los compañeros después del gol?

"Que qué golazo (risas). En tono de gracia, me dijeron que había apretado todos los botones del control en esa jugada. De igual manera, me repitieron que no me había equivocado al intentar hacer eso y que todo pasa por algo. Sería mentira si dijera que lo pensé así, pero no, son cosas que se van dando y ellos me entienden porque a veces le pasa también".

Conforme bajaron las revoluciones, ¿Fue consciente del golazo?

"En realidad, no. En el momento que hago la jugada y pateo, de la misma alegría, salgo corriendo y se me fueron encima. Pero cuando las redes se inflaron, como que no entendía, solo hasta cuando salí y la gente me dijo que había sido golazo. Me imaginaba que era un gol normal, pero ya todos me recalcaban que era un 'pepo' (risas).Me saqué como a cinco".

Jugadores de Alianza F.C. celebran uno de sus goles contra Independiente Medellín, en la Liga I-2024 Archivo de Colprensa

¿Es el mejor gol de su carrera hasta ahora?

"Sin duda. Hoy por hoy, creo que es el más bonito que he anotado. Ahora, si bien ya cumplí uno de esos sueños en cuanto a goles, que fue este, sacándome a varios y definiendo como lo hice, me falta uno que siempre he querido y soñado. Voy a trabajar por ello y es anotar de tiro libre. Espero que algún día se me de y seguiré practicando, en el día a día".

¿Se ha caracterizado por ese estilo de juego?

"A veces. No es que me caracterice por ello, pero sí normalmente es algo común que tengo en mi estilo de juego y que, de vez en cuando, me animo a hacer. Suelo ir al espacio, marcar diagonales, ayudar a recuperar, en fin, pero si me da la cosa, me quito la marca de uno o dos. Ahí, es cuando me la juego, me llevo a todo el mundo o creo algún espacio en cancha".

Pedro Franco, Sherman Cárdenas y Michael Rangel, ¿Le han ayudado a potenciar esto?

"Ellos son buenas personas. Rangel y Sherman acaban de llegar, pero 'Pedrito' es una gran persona, un ejemplo para mí, como jugador y ser humano. Me da consejos para ser mejor en la cancha y ahí se vio. Ahora, con Michael compartí, en la cancha, por primera vez y nos entendimos bien. Se nos dieron las cosas y ese gol terminó siendo la cereza del pastel".

Jugadores de Alianza F.C. felicitan a Mayer Gil, tras su golazo contra Independiente Medellín Archivo de Colprensa

¿Se inspiró en alguien para ese golazo?

"Siempre me ha gustado mucho Neymar, por su estilo de juego, clase, calidad y habilidad. Entonces, creería que en él fue en quien me inspiré para hacer lo que hice ese día en el partido. Usted sabe que 'Ney' mantiene haciendo esos goles así, que se lleva a dos o tres, los deja en el camino, hace fantasías, se perfila, arma el espacio y remata. Me gusta demasiado".

¿Cómo califica esa anotación?

"En lo personal, un gol muy importante que necesitaba y también el equipo para soltar, porque ya casi todos con goles y, la verdad es que me hacía falta a mí y eso me tenía un poco intranquilo; ahora, ya saber que tengo un gol o bueno, en ese caso, un golazo (risas), eso para mí es importante porque anímicamente y mentalmente me motiva a seguir trabajando".