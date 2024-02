Ómar Bertel sufrió una lesión de gravedad y se conoció el tiempo de baja con Millonarios

Millonarios está sufriendo con las constantes lesiones de sus futbolistas en este 2024, y uno de los que tuvo algo de gravedad fue Ómar Bertel, quien ya se conoció el tiempo de recuperación y el tipo de lesión que tuvo.

Este jueves 29 de febrero, el club ‘embajador’ informó lo que le sucedió al lateral izquierdo cordobés, quien será una baja por muchos meses en el cuadro dirigido por Alberto Gamero.

¿Cuál es la lesión de Ómar Bertel?

“Millonarios FC informa que el jugador Omar Bertel fue operado, en la noche del pasado 28 de febrero, de su lesión del tendón de Aquiles. El procedimiento se realizó sin complicaciones. Omar Bertel sufrió una lesión durante los primeros minutos del partido contra Águilas Doradas por la fecha 7 de la Liga 2024-1.Por esta razón fue sustituido en el compromiso”, se lee en el comunicado del club bogotano.

De esa manera, el técnico Alberto Gamero perdió a una de sus ‘fichas’ en la zona defensiva y que venía siendo importante desde años anteriores.

Ómar Bertel, una ausencia en lo que resta del 2024 con Millonarios

“La incapacidad del lateral se estima que será de 8 meses. ¡Desde la familia azul, le deseamos muchos éxitos en su recuperación para poder verlo de nuevo en las canchas!”, explicó el club ‘embajador’ sobre el tiempo en el que estará el lateral por fuera de las canchas.

Lo cierto es que en este 2024 Millonarios está teniendo un ‘dolor de cabeza’ con el tema de las lesiones, ya que en lo que va de año han tenido molestias jugadores como Juan Carlos Pereira, Daniel Cataño, Macalister Silva, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Larry Vásquez, Jorge Arias, Danovis Banguero y Leonardo Castro.

Además de Bertel, los jugadores que aún siguen afuera por lesión son Banguero y Arias, quienes también han ocupado el lugar de lateral izquierdo.

Sumado a las bajas constantes que ha tenido Millonarios, el equipo capitalino no pasa por su mejor momento ya que llevan tres derrotas consecutivas en la Liga 2024-I (Águilas Doradas, Patriotas y Once Caldas), algo que ha generado preocupación en las huestes azules y de paso en los hinchas, ya que están actualmente en el puesto 13, con once puntos, a nueve unidades del líder que es el Deportes Tolima.