Once Caldas, con un Dayro Moreno histórico, venció 1-2 al Medellín en el Atanasio

Once Caldas, de la mano de su goleador Dayro Moreno, se quedó con los tres puntos en la noche de este sábado 16 de marzo en el Atanasio Girardot frente al Medellín. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera hicieron un buen planteamiento en el juego de la fecha 12 de la Liga I-2024 y finalmente sonrieron al final con un 1-2 en el tablero. El gol del triunfo fue de Dayro, quien además se convirtió en el máximo goleador histórico del fútbol colombiano.

Fue un partido parejo entre dos clubes que mostraron su intención en el campo de juego; no se escondieron. Tanto el DIM como el 'blanco-blanco' crearon opciones en ofensiva, pero fue el 'poderoso de la montaña' el que se fue arriba en el marcador gracias a una anotación de Jhon Alexander Palacios, al minuto 13.

No obstante, el Once no se rindió y liderados por Dayro Moreno llegaron al pórtico del Medellín custodiado por Éder Chaux, pero las intenciones de los visitantes se fueron por encima.

Medellín y Once Caldas se enfrentan en el Atanasio Girardot. @oncecaldas

Al minuto 27 se presentó una acción que culminó con la expulsión de Anderson Plata de los locales y lesionando a Jorge Cardona, del 'blanco-blanco'. Plata fue con toda a la hora de recuperar el balón y terminó propinándole un pisotón a su rival, lo dejó con graves muestras de dolor y terminó saliendo en camilla.El jugador del DIM vio la roja a las duchas temprano.

Esa expulsión le sirvió como mecanismo de revulsión al Once Caldas, que se fue al frente, pero fue hasta el segundo tiempo que encontró el gol del empate. El autor fue Billy Arce, al minuto 48.

El correr de los minutos mostró el compromiso parejo, con llegada de bando y bando, pero si finalización.

Cuando se pensaba que todo quedaba en igualdad apareció Dayro Moreno, con su calidad, y puso a celebrar a todos los hinchas del Once presentes en el Atanasio. Un festejo histórico además para el tolimense. No solo significó la victoria para su club 1-2 sobre el DIM, sino el de convertirse en el máximo anotador histórico de nuestro balompié.