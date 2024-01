Wuilker Faríñez ya tiene nuevo equipo en el fútbol colombiano: atención en dónde jugará

La Liga I-2024 del fútbol colombiano ya comenzó, pero los clubes del rentado local aún no paran en sus esfuerzos para seguir armándose en pro de hacer una buena campaña. Y uno de los clubes que sigue contratando es el Deportivo Pereira, quien tiene listos a dos nuevos futbolistas para su plantilla.

Uno de los jugadores llegará para el arco del 'matecaña' y conoce muy bien lo que es el actuar en el balompié de nuestro país, es el guardameta venezolano Wuilker Faríñez, quien militó hace algunos años en Millonarios. Dicha información la revelaron este martes 23 de enero, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Estuvo en conversaciones con Atlético Nacional, lo declaró como agente libre el Lens, de Francia: Wuilker Faríñez es nuevo arquero del Deportivo Pereira. Ya firmó Faríñez con el 'grande matecaña'", fue la información que suministró Ricardo Orrego, director de Caracol Sports, en el programa radial.

No obstante, el arribo de Wuilker Faríñez no sería la única incorporación que tendrá el equipo risaraldense, ya que también habría fichado al delantero argentino Gonzalo Lencina, quien en el pasado campeonato militó en las filas del Junior de Barranquilla, pero no tuvo el protagonismo deseado. Con el 'tiburón' ganó la Liga II-2023.

"Llega por un año de contrato, será competencia de otro argentino y se apellida Lencina, acaba de firmar con Deportivo Pereira", expresó Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, también en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Wuilker Faríñez sería nuevo arquero del Pereira. Foto: Getty Images.

Faríñez, de 25 años, estuvo a punto de ser fichado por Atlético Nacional; no obstante, el arquero venezolano no pasó los exámenes médicos y por dicho motivo no pudo vestirse con los colores de los verdes de Antioquia.

De otro lado, el golero 'patriota' también sonó fuertemente para retornar a Millonarios, pero desde la dirigencia 'embajadora' aseguraron que "estaban a la expectativa" de lo que pudiese ocurrir con el Lens".

Recordemos que Wuilker Faríñez finalizó su vínculo deportivo con el Lens, de la Ligue 1 de Francia, escuadra en la que tuvo poca participación bajo los tres palos.

Así las cosas, Faríñez volverá a atajar en el fútbol colombiano y ahora luciendo el buzo del Deportivo Pereira.

¿Cómo le fue al Deportivo Pereira en su debut en la Liga I-2024?

El 'matecaña' igualó 2-2 con el Deportivo Cali en su estreno en el actual campeonato. En la próxima fecha, Deportivo Pereira jugará contra el Medellín, en el Atanasio Girardot, el sábado 27 de enero, a las 8:20 de la noche.