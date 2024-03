Rodrigo Holgado: "Yo sabía que si no anotaba el penalti contra Alianza FC, en América me mataban"

Rodrigo Holgado es el jugador ‘estrella’ en el América de Cali y no es para menos, pues, fue una de las grandes figuras el pasado sábado contra Alianza FC,anotando el primer gol del 2-0 final con el que los ‘escarlatas’ se reencontraron con el triunfo en Liga.

Es por eso, que el atacante argentino charló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, refiriéndose a su presente y la responsabilidad que implicó cobrar ese tiro de penal, que al final pudo convertir en gol.

“En ese momento sabía que era un penal decisivo, que si no lo metía me mataban. Estoy acostumbrado a patear penales, hicimos un buen partido y ganamos. Por fortuna yo estaba tranquilo. Desde chico en el barrio había torneos en donde pateamos penales. Ahí si es picante de verdad”, indicó inicialmente Rodrigo Holgado.

Sumado a eso, el delantero de 28 años se refirió a lo que es su ritual antes de cobrar desde los doce pasos: “Bueno, yo trato de respirar un poco y después estar muy tranquilo. Yo tengo la confianza de que siempre hago gol, aunque a veces puedes errar, y no quiere decir que sean los nervios. Claramente por el momento en el que pasamos, sabía lo que estaba en juego, por suerte entró y todo está bien”.

Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali. Foto: Twitter del América de Cali.

*Otras declaraciones de Rodrigo Holgado:

El respiro de gol...

“La verdad que hace varios partidos la pelota no quería entrar tanto a Adrián Ramos, a mis compañeros y a mí. Creo que nosotros hubiéramos podido sumar más puntos, Adrián desde que yo llegué me ha ayudado con el tema del colegio de mis hijos, y muchas cosas más. Eso lo valoro y cuando pateé el penal, me dijo que estuviera tranquilo y que me cogiera confianza”.

La presión de la hinchada ‘escarlata’...

“Sí he vivido momentos donde nos aprietan las barras, en Chile me pasó. Porque empezamos así este torneo, pero después ganamos como 10 partidos así que espero que este momento nos ayude. El equipo demostró garra y sacrificio. También entendemos el enojo de la gente, que América de Cali es grande y merece estar arriba”.

¿Qué viene para el América de Cali?

“Después de que se gana, se tranquiliza un poco, pero no hay que perder la cabeza y tenemos dos partidos muy importantes para meternos en la parte de arriba”.