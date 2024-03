Tulio Gómez y Marcela Gómez protagonizaron un duro encontronazo en redes, todo por Lucas González

Luego de que América de Cali le haya ganado a Alianza FC con un marcador de 2-0 en juego válido por la fecha 11 de la Liga de fútbol profesional colombiano 2024-I, Tulio Gómez, máximo accionista del club, se pronunció en su perfil oficial de X, antes Twitter, respecto al exdirector técnico de la 'mechita', Lucas González, respaldando el trabajo hecho en el cuadro 'escarlata' e, incluso, dejándole las puertas abiertas para un posible regreso en un futuro.

“Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro ex DT Lucas González, quiero dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América, demostró profesionalismo e impecable honorabilidad. Las diferencias conceptuales no lo descalifican como persona. Las puertas de América están abiertas para Lucas si en el futuro nuestros conceptos se alinean”, fue lo que escribió el accionista en su perfil de X.

Sin embargo, luego de publicado esto, Marcela Gómez, presidenta del equipo vallecaucano e hija del propio Tulio, le respondió el comentario a su padre a través de una historia de Instagram. Pues bien, en ella asegura que, desde su llegada, ha habido varias cosas que han cambiado y hay otras cosas que simplemente por el bien del club terminó 'tragándose'.

“Lamento desmentirlo Don Tulio, pero en la presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas”, fue el mensaje que dejó Marcela en su perfil oficial de Instagram.

Marcela Gómez le responde a Tulio Gómez en su perfil de Instagram Foto: IG oficial Marcela Gómez

Publicidad

De ahí en más, no hubo más respuesta de ninguna de las dos partes y hasta tanto Tulio Gómez, como su hija Marcela, terminaron borrando ambas publicaciones minutos después.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali?

América y Alianza FC se volverán a enfrentar por la Liga I-2024 del fútbol colombiano. Foto: Colprensa

Publicidad

Luego de que hayan logrado derrotar a Alianza FC con un marcador de 2-0, el equipo que dirige César Farías, quien, luego del partido terminó protagonizando un duro encontronazo con los periodistas que estuvieron presentes en la rueda de prensa posterior al encuentro, tendrá que volver a la acción el próximo domingo 17 de marzo, cuando se enfrente a Fortaleza, juego que se dará en el estadio Metropolitano de Techo, de la ciudad de Bogotá.

Actualmente, la 'mechita' se encuentra fuera de los ocho, ubicándose en la casilla 13 con 12 puntos. Cabe resaltar que, recientemente, el equipo se vio eliminado de la Copa Sudamericana, cayendo con un marcador de 2-1, precisamente, con Alianza FC.