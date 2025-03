Jorge Luis Pinto ha sido noticia en las últimas horas y todo porque su ciclo en elUnión Magdalena terminó hace pocos minutos. En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', tocaron este tema, y ya suenan candidatos como Alexis García y Leonel Álvarez.

Así fue como en la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet conversaron con César Luis Garbacho, comunicador de la capital del Magdalena.

"La verdad es que desde ayer (martes) él está perdido, hablé con un directivo, me comentó que tiene el teléfono apagado, los jugadores se reunieron con los directivos, al parecer, los jugadores estarían aburridos de Pinto. Parece que la consecuencia es que Pinto se va, los resultados no le amparan, el Unión está haciendo su promedio. Pinto no aparece desde el lunes en la noche, lleva tres prácticas que no dirige.", precisó de entrada Garbacho.

Jorge Luis Pinto, técnico colombiano - Foto: AFP COLPRENSA.

Y así continuó diciendo que "he averiguado y Pinto saldría del Unión por algunos temas de los jugadores, ¿cuál fue el florero de Llorente para que no fuera Pinto a las prácticas? Un directivo dio la orden de que Kramer ni Palomeque podían practicar, él conoció la noticia de tercera fuente y no estuvo de acuerdo. Lo mejor es que Pinto dé un paso al costado. Sé que los directivos hablaron de Leonel Álvarez. Cuando a mí me dijo el directivo eso, le dije que se olvidara de Leonel, porque el club tiene un chequera flaca... y luego me dijeron Arturo Reyes y Alexis García".

No obstante, en una entrevista de Dávila, máximo accionista, con un medio de Barranquilla, le consultaron por otro candidato para el 'ciclón bananero'. "Sería totalmente absurdo que hablen de Arturo Reyes como técnico cuando yo le dije a Fuad Char que lo sacaran (de Junior)", se le escuchó al dirigente del Unión, en entrevista 'A un click'.

Ante estas declaraciones, Corbacho sostuvo lo siguiente: "Estoy atónico por eso le decía que hay misterio, el resto de directivos, bueno porque en el Unión manda es Eduardo Dávila, sin su visto bueno, no se mueve una hoja. El resto de directivos querían que fuera Arturo Reyes o Alexis García".