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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Llaneros vs. Atlético Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Llaneros vs. Atlético Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Este domingo, en el estadio Belo Horizonte, Llaneros y Atlético Nacional se enfrentarán por la fecha 11 del fútbol profesional colombiano. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 20 de sept, 2026
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Llaneros vs. Nacional - Liga BetPlay II-2026.
Llaneros vs. Nacional - Liga BetPlay II-2026.
Nacional.
REFRESCAR
  • 09:44 p. m. - Minuto 70
    Nacional domina, pero no hace daño

    El verdolaga sostiene la pelota en los pies de James, Cabrera y Campuzano, pero no logra finiquitar las jugadas en ataque.

    • Publicidad

  • 09:34 p. m. - Minuto 60
    Jugador de Llaneros lesionado

    Howell Mena se queja de un golpe en el rostro.

  • 09:29 p. m. - Minuto 47
    James Rodríguez fue derribado dentro del área

    El número 23 cayó en el área y pidió penalti. El juez central no sancionó nada y del VAR no lo llamaron.

  • 09:21 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició la segunda parte

    Rodó de nuevo la pelota en el estadio Belo Horizonte.

  • 09:03 p. m. - ENTRETIEMPO
    Terminó la primera parte

    Llaneros vence 2-0 a Nacional.

  • 09:02 p. m. - Minuto 45
    Dos de adición

    El primer tiempo irá hasta el 47'.

  • 08:56 p. m. - Minuto 40
    Jugador lesionado en Llaneros

    Jhon Vásquez pide asistencia médica por un malestar en su pierna.

  • 08:50 p. m. - Minuto 33
    Gol de Llaneros

    Frank Castañeda amplió la ventaja para los locales.

  • 08:44 p. m. - Minuto 29
    Lo intentó Nacional

    Remate de Juan Manuel Zapata que se va por las nubes.

  • 08:31 p. m. - Minuto 15
    Gol de Llaneros

    Jhon Vásquez desbordó por derecha, lanzó un centro y gran definición de Jhon Vásquez.

  • 08:24 p. m. - Minuto 8
    Se salvó Nacional

    Remate del local y atajada de Luis Marquínez.

  • 08:18 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en el estadio Belo Horizonte.

  • 08:09 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Nacional

  • 08:09 p. m. - PREVIA
    La titular de Llaneros

  • 08:08 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 08:08 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 8:15 p.m. (hora Colombia).

  • 08:07 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre Llaneros y Nacional.

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