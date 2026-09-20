🔴 Llaneros vs. Atlético Nacional, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

El verdolaga sostiene la pelota en los pies de James, Cabrera y Campuzano, pero no logra finiquitar las jugadas en ataque.
- 09:44 p. m. - Minuto 70Nacional domina, pero no hace daño
- 09:34 p. m. - Minuto 60Jugador de Llaneros lesionado
Howell Mena se queja de un golpe en el rostro.
- 09:29 p. m. - Minuto 47James Rodríguez fue derribado dentro del área
El número 23 cayó en el área y pidió penalti. El juez central no sancionó nada y del VAR no lo llamaron.
- 09:21 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITROInició la segunda parte
Rodó de nuevo la pelota en el estadio Belo Horizonte.
- 09:03 p. m. - ENTRETIEMPOTerminó la primera parte
Llaneros vence 2-0 a Nacional.
- 09:02 p. m. - Minuto 45Dos de adición
El primer tiempo irá hasta el 47'.
- 08:56 p. m. - Minuto 40Jugador lesionado en Llaneros
Jhon Vásquez pide asistencia médica por un malestar en su pierna.
- 08:50 p. m. - Minuto 33Gol de Llaneros
Frank Castañeda amplió la ventaja para los locales.
- 08:44 p. m. - Minuto 29Lo intentó Nacional
Remate de Juan Manuel Zapata que se va por las nubes.
- 08:31 p. m. - Minuto 15Gol de Llaneros
Jhon Vásquez desbordó por derecha, lanzó un centro y gran definición de Jhon Vásquez.
- 08:24 p. m. - Minuto 8Se salvó Nacional
Remate del local y atajada de Luis Marquínez.
- 08:18 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITROInició el partido
Rodó la pelota en el estadio Belo Horizonte.
- 08:09 p. m. - PREVIALos inicialistas de Nacional
Nuestra nómina titular para jugar la fecha 11 ante Llaneros, en el Bello Horizonte 'Rey Pelé', de Villavicencio.— Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 21, 2026
¡Vamos que vamos, Nacional! 🇳🇬#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/WwxPaBvg7i
- 08:09 p. m. - PREVIALa titular de Llaneros
🗒️ Este es el equipo inicialista elegido por el 𝗗𝗧 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 para recibir a 𝗔𝘁𝗹𝗲́𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹. 🏳️🏴 ¡𝑭𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐!— 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) September 21, 2026
⌚️ 8:15 p.m.
🏆 Fecha 11 Liga BetPlay 2026-2. pic.twitter.com/lWx6mSUTot
- 08:08 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
- 08:08 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 8:15 p.m. (hora Colombia).
- 08:07 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre Llaneros y Nacional.
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