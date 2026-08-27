🔴 Llaneros vs. Millonarios, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay

🗒️ Jugadores convocados por el 𝗗𝗧 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 para recibir a 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-2. 🏳️🏴 ¡𝑭𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐!— 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) August 26, 2026
🗓️ Jueves 27 de agosto, 6:10 p.m.
🏟️ Bello Horizonte.
🎟️ Taquilla habilitada 10:00 a.m. pic.twitter.com/Y9tGai0jQH
- 04:28 p. m. - ¡Lista de convocados de Llaneros!
- 04:27 p. m. - ¡Convocados de Millonarios FC!
¡Vamos Millos querido! 🔥⚽️Ⓜ️— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 26, 2026
▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para enfrentar a Llaneros en el estadio Bello Horizonte. 💪🏟 pic.twitter.com/5TaXLKnoDZ
- 04:27 p. m. - Así fue el banderazo 'embajador'
Gracias Familia Azul, por acompañarnos y recibirnos con tanto cariño en Villavicencio. Su apoyo nos impulsa a seguir dando todo. 💙🔥— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 27, 2026
¡Vamos todos unidos! ¡Vamos Millonarios! Ⓜ️⚽️ pic.twitter.com/wyxbAyRq3G
- 04:26 p. m. - ¡El 'embajador' ya 'palpita' el encuentro!
¡Ya estamos en "La puerta al llano"! 😎🔥⚽️Ⓜ️ pic.twitter.com/Aax713zRLN— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 26, 2026
- 04:26 p. m. - ¡Bienvenidos!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Llaneros y Millonarios, por la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026.
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