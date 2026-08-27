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🔴 Llaneros vs. Millonarios, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay

Este jueves, los 'embajadores' visitan al cuadro de Villavicencio en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, por el duelo correspondiente a la séptima jornada del rentado local.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 27 de ago, 2026
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Jugadores de Millonarios festejando anotación en duelo frente a Pasto, por la Liga BetPlay II-2026.
Jugadores de Millonarios festejando anotación en duelo frente a Pasto, por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa.
REFRESCAR
  • 04:28 p. m. - ¡Lista de convocados de Llaneros!

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  • 04:27 p. m. - ¡Convocados de Millonarios FC!

  • 04:27 p. m. - Así fue el banderazo 'embajador'

  • 04:26 p. m. - ¡El 'embajador' ya 'palpita' el encuentro!

  • 04:26 p. m. - ¡Bienvenidos!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Llaneros y Millonarios, por la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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