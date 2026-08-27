🔴 Llaneros vs. Millonarios, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del partido de Liga BetPlay

🗒️ Jugadores convocados por el 𝗗𝗧 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 para recibir a 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-2. 🏳️🏴 ¡𝑭𝒆 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐!



🗓️ Jueves 27 de agosto, 6:10 p.m.

🏟️ Bello Horizonte.

🎟️ Taquilla habilitada 10:00 a.m. pic.twitter.com/Y9tGai0jQH