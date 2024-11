Los ‘pesos pesados’ que no seguirán en Cali, por pedido de Alfredo Arias; les bajó el pulgar

El Deportivo Cali consiguió su principal objetivo de la temporada, que era mantener la categoría en la Liga BetPlay, de la mano de Alfredo Arias que llegó en la parte final del campeonato para asumir las riendas del conjunto ‘azucarero’.

Una vez se terminó el campeonato, el adiestrador uruguayo se puso manos a la obra y comenzó el trabajo pensando en el 2025; con miras al próximo año, Arias ya tomó las primeras decisiones en cuanto a la plantilla que tendrá.

En diálogo con ‘La Banda Deportiva’, Alfredo Arias habló largo y tendido sobre los planes que tiene para el próximo año; en medio de eso, dio los nombre de los jugadores que no continuarán en el club, debido a que se les acabará el contrato y no serán renovados.

El adiestrador fue claro que fue él quien tuvo que tomar estas fuerte decisiones y la razón principal por la que le 'bajó el pulgar’ a jugadores experimentados como Fredy Montero, Andrés ‘Rifle’ Andrade y Alexander Mejía, que no estarán en el equipo vallecaucano para el año entrante.

“No voy a esquivar el bulto. La decisión tiene que ver con que terminan contrato y yo tomé la decisión que varios jugadores no continúan, no solo Fredy Montero y Alex Mejía que son excelentes profesionales y personas. Lo hacemos porque tenemos que renovar la ilusión, la esperanza. Necesitamos iniciar este nuevo camino”, fueron las primeras declaraciones que hizo Arias, sobre la situación de algunas figuras del Cali.

Alfredo Arias en una de las sesiones de entrenamiento del Deportivo Cali. Instagram del Deportivo Cali

Otro de los hombres que tampoco estará el próximo año será el mediocampista Andrés ‘Rifle’ Andrade, de quien dijo que “también terminará contrato”.

La figura que sí tiene entre sus planes es Jarlan Barrera: “La actuación de Jarlan Barrera validó que el club estuviera haciendo sus esfuerzos para que el jugador pueda continuar, pero la variante económica juega mucho acá. Cali es una institución que está en problemas y a veces no puede competir con otros equipos en el mercado. Él está entrenando y queremos que se quede”.

Sobre Barrera, los rumores dicen que interesa al Bucaramanga, que el próximo año tendrá la obligación de jugar la Copa Libertadores.

Eso sí, dejó claro que la salida de estos hombres no es un tema personal: "Después de iniciar un análisis objetivo y subjetivo creemos que debemos renovar el plantel. Es una de las peores decisiones que me toca tomar a mí como entrenador y más en la situación actual. Deportivo Cali no peleó el campeonato, sino que estuvo peleando el descenso".