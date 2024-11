En Millonarios 'sueñan' con Juan Fernando Quintero: ¿lo quieren juntar con Falcao?

Juan Fernando Quintero es el hombre sensación por estos días, tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana con Racing. No obstante, unas recientes declaraciones lo han puesto en el mapa colombiano, con los hinchas de Millonarios como principales protagonistas.

El futbolista antioqueño, en charla con ‘ESPN’, reveló su deseo de volver al balompié de nuestro país en un futuro. Sin embargo, de manera sorprendente, ‘Juanfer’, además de hablar de Medellín y Junior, también tocó el nombre del cuadro ‘embajador’, equipo en el que nunca ha jugado, pero que le ha hecho ‘coqueteos’ en el último tiempo.

“A mí me encanta Colombia y el fútbol colombiano. Yo no le cierro las puertas a nadie”, citó de entrada Juan Fernando Quintero, luego de ser cuestionado si habría algún equipo en el que no jugaría en nuestro país.

Es más, el antioqueño recordó a varios de sus clubes en tierras ‘cafeteras’, enfatizando en el agradecimiento y cariño que le tiene a cada uno de ellos.

¿Juan Fernando Quintero podría regresar a Colombia?



🎙️: "No le cierro las puertas a nadie, amo mi país. Con orgullo lo llevo y siempre saco mi bandera. No me da miedo decir que soy colombiano".



“Yo vivo agradecido con Nacional que fue el que me mostró internacionalmente y de ahí pasé a Italia. Quiero a la institución, aunque mi vínculo es con el Medellín. Soy alguien que ama su país y que con orgullo lo llevo; no me da miedo decir que soy colombiano”, agregó Quintero.

¿Millonarios le ha ‘coqueteado’?

Sin ‘pelos en la lengua’, Juan Fernando Quintero habló de los acercamientos que ha tenido con el cuadro ‘albiazul’, que, luego de traer a Falcao García, parece ser que también ‘sueña’ con el fichaje del futbolista antioqueño, quien actualmente pertenece a Racing y ‘suena’ con fuerza para arribar a la Lazio de Italia.

“Con don Gustavo Serpa hablo siempre, pero es muy difícil de negociar De igual manera, con él son cien puntos como persona”, afirmó ‘Juanfer’, revelando que, pese a las diferentes conversaciones que han tenido, la situación nunca ha podido llegar a buen puerto.

“¿Y si lo llama Falcao? Falcao quiere un asistidor, un pasador en Millonarios”, preguntó el periodista, a lo que el paisa respondió: “¿Qué más quiere?, si Macalister se las pone todas”.

No obstante, la puerta de Millonarios para el paisa no está cerrada y, aún con muchos años todavía por delante en el profesionalismo, la posibilidad siempre va a estar ahí tanto para él, como para el cuadro ‘embajador’.

Por ahora, mientras se soluciona el futuro de Quintero, en el entorno 'albiazul' solo tiene cabeza para las finales del fútbol colombiano, donde actualmente están en el cuadrangular A, junto a Santa Fe, Nacional y Pasto.