Macnelly Torres: "Hay cosas de Marino Hinestroza que no me gustan, hay que ser mesurados"

En el programa 'Jugada Maestra' de la plataforma Ditu, Macnelly Torres, exjugador de Nacional y campeón de la Copa Libertadores 2016, se refirió sobre el presente del cuadro 'verdolaga' y cómo llega a su debut en la competencia internacional, con Marino Hinestroza como figura.

El extremo es uno de los protagonistas en la plantilla de Javier Gandolfi, y está llamado a marcar la diferencia, sin embargo, prensa y aficionados, le cuestionan algunas actitudes del jugador durante los partidos. Y ahora, un ídolo del club, lo afirmó.

"Lo de Marino la verdad no me gusta, hay formas de formas, creo que es un excelente jugador, el mejor extremo que tenemos en el país, pero siempre debemos ser un poco más mesurados, no hay necesidad de cosas. Ya cuando nos salimos del futbol como tal y estamos pendientes de cosas externas, hace que la mente no esté metida en lo que es el partido, lo que realmente importa", dijo exfutbolista con pasado en la Selección Colombia.

Además, se refirió a lo que debe mejorar el cuadro de Antioquia para lograr competir de la mejor manera en la Copa Libertadores, que ya suma dos en sus vitrinas (1989 y 2016)

Publicidad

"Nacional es el llamado hacer una gran Copa Libertadores, a pasar la fase de grupos, porque tiene jugadores importantes, tiene buen juego por la banda, y preocupa que (los jugadores) se dejan sacar mucho del juego, se hacen expulsar jugadores. En esa parte a Nacional le falta experiencia, le falta concentrarse en ganar los partidos y dejar de lado. Si un equipo aspira a hacer un buen papel, tienen que dejar de hacer esas cosas", afirmó Torres.

Marino Hinestroza en Nacional nacionaloficial

No dejó pasar la famosa 'Chaverrinha', jugada que ha sido polémica en los últimas semanas en el fútbol colombiano. Macnelly dijo que "no sé porqué le dieron tanta trascendencia a esa jugada de (Francisco) Chaverra, eso también tiene que ver cómo lo tome el árbitro, si hubiera sido yo, le meto una patada luego de esa acción y ya", afirmó entre risas.

Publicidad

¿Cuándo juega Atlético Nacional en la Copa Libertadores?

El equipo dirigido por Javier Gandolfi se estrenará en una nueva edición de la Copa Libertadores enfrentando a su similar de Nacional de Uruguay, en el Estadio Atanasio Girardot, por la fecha 1 del Grupo F. Este juego será el miércoles 2 de abril a las 9:00 p.m. (hora de Colombia), con transmisión de Disney+ y el minuto a minuto en www.golcaracol.com.