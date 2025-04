Richard Ríos ganaba tan poquito como profesional que sobrevivió en otro deporte; esto cobraba

Ricard Ríos –cuya exnovia fue vista con Jhon jáder Durán– tiene 24 años de edad, es figura del Palmeiras de Brasil, hace parte de la Selección Colombia de mayores y ya ha tenido ofertas del fútbol europeo. Todo marcha como en un sueño para él, pero su realidad no siempre fue así.

De hecho, él mismo contó cómo tuvo que hacer para salir adelante, pues la falta de dinero lo limitó en un inicio, pero no dejó que esto fuera un factor que le impidiera salir adelante.

Fue así como manifestó en una reciente entrevista con el diario brasileño Globo Esporte que se dejó de una disciplina para practicar otra y, luego otra más con el objetivo de ganar algo de dinero para sus propios gastos.

Richard Ríos sobrevivió ganando poquito en varios deportes, al tiempo

En principio, apuntó que lo suyo era el fútbol, pero que debió retirarse muy pronto por no tener para desplazarse: “Mi familia no era de dinero y para mí era difícil ir de mi casa a lugar de entrenamiento. Entonces, eso me fue desmotivando”.

Fue por ello que cambió de deporte: “Ahí pasé al futsal, que me quedaba a 20 o 30 minutos caminando y empecé a ganar un dinerito, que ayudaba porque no estaba ganando nada”.

En ese sentido, manifestó que aprovechó la oportunidad, aunque aclaró que pese a que obtuvo reconocimiento, económicamente su vida seguía siendo dura: “Me volví profesional, fue campeón 2 veces con Alianza, llegué a la Selección Colombia y dije que me iba a quedar ahí”.

Pero como su situación no mejoraba, optó por otra actividad para mejorar su situación: “En esa época yo jugaba futsal y me llamaban para jugar en fútbol 7 y por partido me pagaban entre 15.000 y 20.000 pesos, que me servían bastante para los pasajes”.

Sin embargo, dijo que el desgaste que sufría era alto: “Yo estaba en 4 campeonatos, llegaba al cuarto partido sin piernas y no podía jugar”.

No obstante, reconoció que había momentos en los que su bolsillo se llenaba: “En un fin de semana, a veces, yo ganaba hasta 70.000 pesos y eso me ayudaba porque yo lo juntaba con lo que ganaba en el futsal y era una semana buena para mí”.

Pero todo cambió para él luego del Sudamericano Futsal Sub-20 Brasil 2018, allí fue visto por el club Flamengo, que lo fichó al poco tiempo. Posteriormente, fue cedido al fútbol mexicano y a un club brasileño de la B, pero Palmeiras lo contrató en 2023, cuando explotó como la gran estrella que es ahora.