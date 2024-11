La confusión del día del cumpleaños de Faustino Asprilla aclarada por 'Caremonja'

Pasan los años y se siguen conociendo historias, verdades y anécdotas sobre Faustino Asprilla . Y es que su vida siempre ha estado llena de 'locuras' y curiosidades, hasta el punto de que había una duda sobre su cumpleaños. ¿Se debe celebrar el 9 o 10 de noviembre? Esa es la pregunta que suelen hacerse sus seguidores y amantes del fútbol colombiano.

De hecho, en redes sociales surgió un debate en torno a este tema, donde cada uno defendía su postura, eligiendo una fecha puntual. Uno de los que nunca duda es la Federación Colombiana de Fútbol, que se pronuncia los 9 de noviembre, con un emotivo mensaje. Y es que el 'Tino' supo dejar huella en la 'tricolor', con goles, asistencias y buenos partidos.

Por eso, para aclarar la situación, en Gol Caracol hablamos, en exclusiva, con su mejor amigo, Víctor Manuel Osorio, más conocido como 'Caremonja' . Su respuesta no decepcionó y, como era de esperarse, la confusión no era en vano, ya que había una divertida y particular historia, la cual tenía que ver con la fecha de nacimiento de Faustino Asprilla.

"La verdad de todo esto es que él nació, oficialmente, el 9 de noviembre, pero pasó algo curioso. Lo que sucedió es que el papá lo registro al otro día, es decir, el 10, entonces de ahí surgió la confusión de muchos. Incluso, revisando, en la cédula aparece el 10 de noviembre, pero, en realidad, su fecha de nacimiento es el 9", contó 'Caremonja', en una corta charla.

Faustino Asprilla, exjugador de la Selección Colombia, Cúcuta Deportivo, Atlético Nacional y más equipos AFP

Así las cosas, no hay excusa para que Faustino Asprilla reciba todo el amor de sus seguidores, cada 9 de noviembre, más si se tiene en cuenta la huella que dejó en los clubes donde estuvo. Cúcuta, Atlético Nacional, Parma, Newcastle, Palmeiras, Fluminense, Atlante, Universidad de Chile, Cortuluá y Estudiantes de La Plata disfrutaron del talento del delantero.

De igual manera, con la Selección Colombia disputó el Preolímpico Sudamericano de 1992, los Juegos Olímpicos de 1992, las Copa América de 1993 y 1995, los Mundiales de 1994 y 1998, y la Copa de Oro de la Concacaf 2000. Además, estuvo presente en la histórica goleada 0-5 frente a Argentina , en condición de visitante, donde aportó dos anotaciones.

Por último, en su palmarés tiene varios títulos, como un Torneo Río-São Paulo, una Liga colombiana, una Copa Italia, una Copa de Campeones, la Copa Interamericana, la Recopa de Europa, Supercopa de Europa y dos Europas League. Como si fuera poco, finalizó sexto en la clasificación de los mejores jugadores del mundo, en la temporada de 1993.