Marino Hinestroza y la historia de su hermano, que está preso en Cali: consejos y enseñanzas

Marino Hinestroza fue uno de los hombres homenajeados en la noche de los Premios Acolfutpro, donde fue elegido en el once ideal del 2024 por lo hecho con Atlético Nacional, siendo fundamental en el equipo de Efraín Juárez que se quedó con el título de la Liga Betplay y la Copa Betplay.

El extremo, de 22 años, aún sigue sin definir su futuro deportivo pero tiene la ilusión de continuar con el conjunto ‘verdolaga’, a pesar de tener contrato vigente con Columbus Crew. Los antioqueños desean que el joven vallecaucano continúe, pero no han podido llegar a un acuerdo con el conjunto estadounidense.

Hinestroza es un hombre que ha tenido que superar varios momentos amargos en su vida para llegar a ser uno de los mejores once futbolistas de Colombia y uno de estos, es que su hermano está preso en Cali.

“Él está en la cárcel de Villahermosa, en Cali. Lleva seis años y estamos luchando para que pueda tener su libertad y que aprenda de los errores, porque la vida da segundas oportunidades. Yo sé que él va a tener una segunda oportunidad”, fueron las palabras que dejó Marino, en exclusiva con ‘Gol Caracol’.

Marino Hinestroza con Nacional contra Millonarios - Foto: Colprensa

Una vez terminó su participación en la Liga Betplay y mientras estaba en vacaciones, se dio un paso para visitar a su hermano: “Quiero agradecerle a los presos que me acogieron en el mes de diciembre, me acogieron de gran manera, fueron lindos conmigo. Me sentí muy bien y espero que algún día puedan tener su segunda oportunidad”.

Hinestroza también reveló lo que le pide su hermano: "Él me dice que siga así, que está orgulloso y que quiere salir para disfrutar de todo lo que estoy viviendo, conmigo".

Más declaraciones de Marino Hinestroza

Habla de Nacional, me dicen que ya le llegó una llamada...

"Sí, afortunadamente me llamaron ahorita, justo antes de los premios. Sí, la verdad estoy muy contento por esa llamada y esperemos que se den las cosas; y yo quiero seguir, todos queremos estar ahí, viviendo el sueño de jugar la Libertadores, esperamos que así sea".

Se puso la vara alta, ¿ahora qué viene para este 2025?

"Lo que se viene es lo que todos queremos, estar en la gloria, estar en la historia de nuestros equipos y pienso que aquí en Sudamérica no hay más gloria que la Libertadores".

¿Cómo podría describir el 2024, pocos lo conocían, llega a Nacional, se hace figura y es bicampeón de Colombia?

"No tengo palabras para describir lo que fue el año pasado, pero sí tengo la certeza de que fue con mucho trabajo y sacrificio. Pienso que, como lo dije en un tweet que hice, esto fue grandeza, lo que es Nacional, grandeza. Así viví mi 2024 y contento por los dos títulos y esperamos que podamos seguir en Nacional".