Marino Hinestroza y un sueño que persigue que lo pondría a la par con Faustino Asprilla

Marino Hinestroza es una de las figuras de Atlético Nacional. Dentro y fuera del campo de juego muestra personalidad y entereza, y eso lo ha llevado a que su nombre empiece a ser vinculado con clubes del continente. Después del partido de la jornada 20 de la Liga BetPlay I-2025 contra Junior de Barranquilla, y en donde el 'verdolaga' cayó 2-3 en el Atanasio Girardot, el extremo caleño sorprendió con sus declaraciones; dejó claro que persigue un sueño que lo pondría a la par con Faustino Asprilla.

El deportista, de 22 años, no solo ha brillado a nivel local con el verde paisa, sino que en Copa Libertadores también ha dejado su sello: goleador y polémico. Hinestroza fue consultado por los rumores del mercado y las posibles ofertas; su respuesta fue contundente. "Está dispuesto a lo que el equipo le mande".

"Es que desde ahí es muy difícil porque yo no mando en mucho de los aspectos del equipo, no. Es decir, yo siempre estoy dispuesto a jugar y dispuesto a lo que el equipo me mande. Si el equipo cree que es lo mejor venderme en este momento, yo voy a estar a disposición porque es el bien del equipo. Pero yo estoy aquí, estoy muy contento, viviendo el día a día; y la verdad espero jugar estas finales. Esperemos que así sea, de Libertadores y de la Liga también", precisó uno de los goleadores de la escuadra que es entrenada por Javier Gandolfi.

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional. AFP

Inmediatamente, Marino fue interrogado con que si sueña volver a jugar con el 'rey de copas' colombiano el siguiente semestre la Libertadores, teniendo en cuenta que los octavos de final serán en agosto cuando termine el Mundial de Clubes. El caleño confía en que los éxitos lleguen para el club y poder buscar posteriormente sus anhelos. Mencionó hasta la liga y el equipo en el que le gustaría estar en un futuro no muy lejano. Allí brilló el 'Tino' Asprilla.

"¿El semestre que viene? Pues si gano este, pienso que estaría bien buscar mi sueño que es jugar en Europa. Yo pienso que la gente estaría contenta también porque dejé una huella importante si logramos ganar la Libertadores. A mí me gusta mucho el Newcastle, la Premier League", precisó.

A su vez, Marino precisó que en estos últimos partidos con Atlético Nacionallo ha tenido que jugar infiltrado y que espera que en los cuadrangulares pueda brillar con su fútbol.

"Sí, la verdad me siento muy bien por ahí tenía una molestia que me ha tocado infiltrarme varios partidos, que la verdad me desmotiva mucho, pero bueno. Yo sé que soy un guerrero, que voy a poder estar bien en estas finales, voy a tratar de cuidarme mucho más, de poder tratar por todos los medios para poder recuperarme y esperamos que puedan ser unas finales victoriosas para Nacional", concluyó.