Léider Preciado se quebró por recuerdo de su madre: "A veces uno no las aprovecha en vida"

Léider Preciado, quien fue figura en Independiente Santa Fe y Selección Colombia, se confesó en La Red, de Caracol Televisión, recordando a emotiva fotografía que lo quebró por completo.

Y es que, con su madre ya fallecida, el exfutbolista colombiano volvió a hablar del tema tras varios años de su ausencia, hablando con el mismo dolor, tristeza y sentimentalismo del caso; al punto de que se le quebró la voz y aguaron los ojos.

Sin embargo, tomó fuerza para seguir con su discurso, dejando un sabio mensaje para las presentes y nuevas generaciones.

“Uno a veces como hijo no aprovecha en vida a las madres y ya cuando están en el otro lado, es por ahí que uno se acuerda y la verdad es que a veces sí me da duro, porque son momentos que uno como hijo tiene que valorar más a los padres, a su mamá. Si tiene sus padres en vida, hay que valorarlos más”, dijo ‘Calimeño’ Preciado.

Sumado a eso, Léider habló de la casa que le regaló a su mamá en vida y que fue todo un sueño cumplido para él: “La casa de mi mamá es un sueño cumplido, siempre trabajé por ese sueño, por regalarle algo a mi mamá para que estuviera bien, para que estuviera económicamente estable y se lo cumplí; es uno de mis mayores sueños y logros que afortunadamente se lo pude cumplir en vida”.

La muerte de su hermano

En la charla con La Red, de Caracol Televisión, Léider Preciado recordó el fallecimiento de su hermano, a quien asesinaron en 2004 y justamente, solo horas después de este lamentable hecho, el goleador ‘cardenal’ tuvo que enfrentar a Millonarios, en el clásico capitalino.

Allí marco, aunque con mucho dolor por lo cruel que fue la afición azul por la muerte de su familiar.

“Ese día yo había venido de enterrar a mi hermano, que desafortunadamente lo habían matado y quise jugar ese partido porque era un clásico, pero en el partido contra Millonarios me hacía un canto. La gente de Santa Fe siempre me cantaba ‘Léider Calimeño, oh oh oh’ y así todo el estadio. Pero ese día la afición de Millonarios empezó a cantarme ‘Léider Calimeño oh oh oh, mataron a tu hermano oh oh oh’”, indicó de entrada el atacante.

Sin embargo, sacó la casta, le anotó a los ‘embajadores’ y los mandó a callar, dejando claro que estaba más presente que nunca: “A uno que venía de enterrar a su hermano le duele, pero saqué ese carácter, esas ganas y pude marcar ese gol. Por ahí los pude mandar a callar un poquito y esa es una de las fotos históricas que tiene la hinchada de Santa Fe”.

Léider Preciado con Santa Fe. AFP