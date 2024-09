Medellín venció 2-0 al Junior por Copa BetPlay y le amargó el debut a César Farías

Independiente Medellín venció este miércoles 2-0 a Junior de Barranquilla, en el estadio de Ditaires, por los octavos de final de la Copa BetPlay. El debut de César Farías en la dirección técnica del 'tiburón' se vio empañado por los goles de Luis 'Chino' Sandoval y Baldomero Perlaza.

Las acciones comenzaron con un Junior dominando la pelota y manejando los hilos del partido, pero un DIM con un juego más directo y acercándose con mayor peligro. La primera chance del 'poderoso' fue a los once minutos, con un tiro libre de Diego Moreno que se fue desviado.

Al '17', el DIM volvió a tocar la puerta. Léyser Chaverra cruzó una pelota en el área y Diego Moreno no alcanzó a empujarla al fondo de la red.

Seis minutos más tarde, Moreno se fue en solitario hacia el arco 'tiburón', pero el juez central sancionó una mano del volante del DIM.

Publicidad

Al 25', Moreno otra vez se acercó, esta vez con un fuerte remate de pierna zurda, tras un pase en profundidad de Baldomero Perlaza. Solo hasta el 35' se dio la primera llegada del Junior. Se juntaron Yimmi Chará, Yairo Moreno, Carlos Bacca y José Enamorado finalizó la jugada con un fuerte remate que se estrelló en el travesaño.

De esa manera, el partido se fue al descanso con el marcador 0-0.

Publicidad

Para la segunda parte, el DIM salió más incisivo en los primeros minutos y rápidamente encontró su recompensa.

Al 48', a Sandoval le quedó una pelota por la zona izquierda y sacó un potente remate que se desvió en un defensor 'tiburón', descolocando al arquero Jefferson Martínez y colándose de pica barra dentro del arco.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo aceleraron y al 54' ampliaron la ventaja. Pase en profundidad a Sandoval, quien mandó la pelota en el centro del área y Perlaza apareció solo para enviar la pelota al fondo de la red. 2-0 y júbilo 'poderoso' en Ditaires.

Junior intentó reaccionar, pero no encontró profundidad y no fue claro. Por su parte, DIM se mantuvo seguro y no sufrió el partido.

Publicidad

Victoria del Medellín y ahora habrá revancha en el juego de vuelta en Barranquilla.

Ficha técnica:

Publicidad

Independiente Medellín: Eder Chaux, Léyser Chaverra Joaquín Varela, Daniel Londoño, Jimer Fory, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Homer Martínez, Diego Moreno, Luis Sandoval y Brayan León.

Entrenador: Alejandro Restrepo

Junior: Jeferson Martínez, Nicolás Zalazar, Emmanuel Olivera, Rafael Pérez, Edwin Herrera, Didier Moreno, Víctor Cantillo, Yimmi Chará, José Enamorado, Yairo Moreno y Carlos Bacca.

Entrenador: César Farías.

Publicidad

Estadio: Ditaires (Itagui).