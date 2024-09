A Reinaldo Rueda le recuerdan a James Rodríguez en Honduras: ¿qué pasó?

Reinaldo Rueda es el entrenador de Honduras y este miércoles le han llovido críticas y hasta le recordaron a James Rodríguez. El estratega decidió no convocar a un histórico del país centroamericano y por lo señalaron de repetir lo que hizo con el cucuteño en la Selección Colombia.

Rueda Rivera decidió no convocar al '10' colombiano para la Copa América del 2021, acusando que no estaba en el nivel para competir en tan importante torneo. En rueda de prensa, el DT dijo de forma puntual: “No nos podemos hacer daño, no podemos hacerle daño a James y a la Selección, considero que la Selección requiere del James que todos nos enamoramos. Le dije que lo necesitamos pero cuando esté 500%, porque sabemos que 100% no es suficiente para la Selección”.

Ahora, como entrenador de Honduras, Rueda decidió no convocar a Romell Quioto, un referente de 33 años que en la actualidad milita en el Al Arabi, en Arabia Saudita. Curiosamente, el director técnico colombiano dio un argumento muy similar al que recurrió cuando le consultaron por James en el combinado 'tricolor'. “Yo fui claro con Romell, cuando logre un gran nivel y crea que es necesario para la selección, no podemos vivir del recuerdo ni de los nombres, cuando compita en una liga de alto nivel y haga la diferencia (…) No podemos justificar el resultado queriendo hacer ese populismo, no viene bien para el grupo, es irrespetar a los jugadores que están acá. Fui claro con Romell, no podemos vivir del recuerdo”, dijo antes los medios de comunicación.

¿Quién es Romell Quioto?



Nacido el 9 de agosto de 1991 en Balfate, Honduras, es un delantero que destaca por su velocidad y habilidad en el ataque. Debutó profesionalmente con el C.D.S. Vida en 2010, donde jugó 80 partidos y anotó 17 goles. Posteriormente, se unió al Olimpia de Honduras, donde en cuatro temporadas sumó 33 goles en 97 apariciones, ganando varios títulos nacionales.

En 2017, Quioto fichó por el Houston Dynamo de la MLS, donde jugó 72 partidos y marcó 15 goles en tres temporadas. En 2020, se trasladó al CF Montréal, donde se convirtió en una pieza clave. En la temporada 2022, fue el máximo goleador del equipo, anotando 15 goles en 30 partidos.

Quioto también ha sido un jugador regular en la selección de Honduras, acumulando más de 60 partidos y 13 goles desde su debut en 2012, participando en eliminatorias mundialistas y la Copa Oro. En la actualidad milita en el Al Arabi, de la segunda división de Arabia Saudita.

Romell Quioto, jugador hondureño. Omar Vega/Getty Images