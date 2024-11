Medellín vs Envigado: hora y dónde ver EN VIVO HOY, última fecha Liga BetPlay II-2024

Llega la última fecha del fútbol colombiano y uno de los partidos que llama la atención por lo que tiene en juego es el de Medellín vs Envigado, en el estadio Atanasio Girardot.

Mientras que los ‘poderosos’ tienen la obligación de ganar para aspirar a entrar a los ocho; Envigado no quiere correr riesgos y debe sumar de a tres, para no depender de resultados ajenos para mantener la categoría.

Antes de llegar a la última jornada, el Medellín está ubicado en la décima posición con 26 unidades y siete goles de diferencia de gol. Mientras que Pasto y Fortaleza, tienen 27; y Junior, más lejos, cuenta con 28 unidades.

Medellín viene de empatar en el Clásico Paisas 1-1 frente a Atlético Nacional, con anotaciones de Bryan León y Andrés Román. Con los ‘verdolagas’ se volverán a encontrar el próximo domingo, 17 de noviembre, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay, donde cuentan con una desventaja de 2-0.

Publicidad

Por su parte, Envigado tomó un respiro en la jornada 17, luego de vencer 1-0 al Deportivo Cali.

Medellín vs Envigado, hora y dónde ver en la Liga BetPlay

Este encuentro está estipulado iniciar a las 7:00 p.m. (hora local) y tendrá la transmisión de Win Sports. Cabe recordar que todos los juegos de la jornada 19 se jugarán de manera simultánea, ya que en los 10 partidos programados está en juego la entrada a los ocho o el descenso.

Publicidad

¿Qué necesita Envigado para no descender?

- Si vence a Medellín, mantendrá la categoría.

- Si empata, debe esperar a que Jaguares o Patriotas no ganen.

- Si pierde frente al DIM, Patriotas no debe ganar o el club antioqueño se irá a la B.