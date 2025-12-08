🔴 Medellín vs. Junior, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025

Convocados del Junior
- 03:23 p. m. - PREVIA
- 03:23 p. m. - PREVIAConvocados del Medellín
[🔴🔵] El grupo de convocados para el juego de este lunes en el Atanasio por Liga.— DIM (@DIM_Oficial) December 8, 2025
- 03:22 p. m. - PREVIA¿Qué necesita Junior para pasar a la final?
Los 'tiburones' lucharán por el título contra el Tolima si se da lo siguiente:
1. Ganan al Medellín
2. Empata con Medellín
3. Si pierden con Medellín, pero por poca diferencia de gol para imponerse sobre ese ítem en dado caso de que Nacional supere al América.
- 03:20 p. m. - PREVIAAsí está la tabla de posiciones del grupo A
- 03:19 p. m. - PREVIA¿Por dónde ver el juego?
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
- 03:18 p. m. - PREVIA¿A qué hora es el partido?
La pelota rodará a las 5:15 p.m. (hora Colombia).
- 03:17 p. m. - PREVIABienvenidos
No se pierda ningún detalle del partido entre 'poderosos' y 'tiburones'.
