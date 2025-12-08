Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Medellín vs. Junior, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025
EN VIVO

🔴 Medellín vs. Junior, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025

Este lunes, en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Junior se enfrentarán por la última fecha del grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de dic, 2025
Comparta en:
Medellín vs. Junior.
Medellín vs. Junior.
colprensa.
REFRESCAR

Publicidad

Publicidad

Publicidad