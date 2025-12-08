🔴 Medellín vs. Junior, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025

¿Qué necesita Junior para pasar a la final?

Los 'tiburones' lucharán por el título contra el Tolima si se da lo siguiente:

1. Ganan al Medellín

2. Empata con Medellín

3. Si pierden con Medellín, pero por poca diferencia de gol para imponerse sobre ese ítem en dado caso de que Nacional supere al América.