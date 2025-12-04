Síguenos en:
Cómo quedó la tabla de posiciones de grupo A de Liga BetPlay 2025-II, tras Nacional 2-1 Medellín

Este jueves Atlético Nacional le ganó y eliminó al DIM, en el clásico paisa en el Atanasio Girardot, y de paso sigue con chances de llegar a la final del segundo semestre del fútbol colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de dic, 2025
