Cómo quedó la tabla de posiciones de grupo A de Liga BetPlay 2025-II, tras Nacional 2-1 Medellín

La fecha 5 del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II comenzó con el partidazo antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, que finalizó con vitoria 2-1 para los verdolagas, que siguen en carrera pensando en la final del fútbol colombiano.

Con este resultado, el DIM se despidió de sus aspiraciones a pesar de tener el 'punto invisible' y de una buena campaña en el 'todos contra todos', que no pudo transmitir en esta fase del campeonato de nuestro país.

Nacional, de su parte, se ilusiona con ese paso a la final de la Liga BetPlay 2025-II pero también hará cuentas según el resultado que deje el enfrentamiento entre Junior y América en el Metropolitano de Barranquilla, este mismo jueves.



Así quedó la tabla de posiciones del grupo A de cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II:

1. Junior - 8 puntos (4 partidos)

2. Nacional - 8 puntos (5 partidos)

3. América - 5 puntos (4 partidos)

4. Medellín - 2 puntos (5 partidos)

Atlético Nacional en el partido contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Cabe recordar que el grupo B de los cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II ya quedó definido el miércoles con la clasificación del Deportes Tolima a la final, luego del empate 0-0 con el Bucaramanga y siendo inalcanzable porque tienen el punto invisible. Ahora, los 'pijaos' esperan por su rival.



En ese grupo la sorpresa fue la eliminación prematura del actual campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, que a falta de dos jornadas ya estaba sin chances de llegar a la final, por lo que no defenderá el título conseguido en el primer semestre, en el que derrotó al Medellín.