🔴 Medellín vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto de la final de Copa BetPlay 2025

Convocados de Nacional
Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante DIM 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#JuntosHastaElFinal pic.twitter.com/Cq9rdsmE0x— Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 17, 2025
[🔴🔵] Los elegidos por el profesor Restrepo para la final de la Copa este miércoles en el Atanasio.— DIM (@DIM_Oficial) December 17, 2025
Presentados por Mapei. pic.twitter.com/HSSnQvjKdu
El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.
El juego será a las 7:30 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del clásico paisa.
