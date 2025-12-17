Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Medellín vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto de la final de Copa BetPlay 2025
EN VIVO

🔴 Medellín vs. Nacional, EN VIVO: minuto a minuto de la final de Copa BetPlay 2025

Este miércoles, en el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Atlético Nacional definirán al campeón de la Copa Colombia. ¡No se lo pierda!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de dic, 2025
Medellín y Atlético Nacional se enfrentan este miércoles por la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025.
Medellín y Atlético Nacional se enfrentan este miércoles por la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025.
Colprensa
  • 05:10 p. m. - PREVIA
    Convocados de Nacional

  • 05:09 p. m. - PREVIA
    Convocados del Medellín

  • 05:08 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 05:07 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    El juego será a las 7:30 p.m. (hora Colombia).

  • 05:06 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del clásico paisa.

