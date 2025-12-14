Mercado de fichajes del fútbol colombiano HOY; fichajes confirmados, bajas y rumores

¡Harold Santiago Mosquera ⚡️ya se despidió de @SantaFe 🇮🇩!



📌 Tras 1 año y medio defendiendo el escudo del conjunto Cardenal 🇮🇩. Uno de los héroes de la décima estrella terminó su historia con el León 🦁.



El extremo de 30 años, que estuvo estos días trabajando con el plantel… pic.twitter.com/RQ5SbMZOzs