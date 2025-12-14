Mercado de fichajes del fútbol colombiano HOY; fichajes confirmados, bajas y rumores

Aunque, según las recientes informaciones, Harold Santiago Mosquera tendría como prioridad a América; también se habla de ofertas en el fútbol exterior. Especialmente en Brasil.
- 11:29 a. m. - ¿América y un refuerzo de lujo?Habrá que esperar en los próximos días a que se le de desarrollo a esta noticia.
- 11:25 a. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos a la mejor información y más detallada sobre el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, a día de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025.
Publicidad