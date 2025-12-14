Síguenos en:
Fútbol Colombiano  /  Mercado de fichajes del fútbol colombiano HOY; fichajes confirmados, bajas y rumores

Mercado de fichajes del fútbol colombiano HOY; fichajes confirmados, bajas y rumores

Con la mira puesta en lo que será el 2026, varios equipos ya se mueven por 'acelerar' movimientos, pensando en cerrar negociaciones antes de fin de año. Aquí todos los detalles.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 14 de dic, 2025
Harold Santiago Mosquera marcó un golazo para Santa Fe contra Cali.
  • 11:29 a. m. - ¿América y un refuerzo de lujo?
    Habrá que esperar en los próximos días a que se le de desarrollo a esta noticia.

    Aunque, según las recientes informaciones, Harold Santiago Mosquera tendría como prioridad a América; también se habla de ofertas en el fútbol exterior. Especialmente en Brasil.

  • 11:26 a. m. - ¡Harold Santiago Mosquera ya se despidió de Santa Fe!

    A través de sus redes sociales, el extremo colombiano le dijo adiós al cuadro 'cardenal', con el que se coronó campeón en el primer semestre de este 2025.

  • 11:25 a. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos a la mejor información y más detallada sobre el mercado de fichajes en el fútbol colombiano, a día de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025.

