🔴Mercado de fichajes en el fútbol colombiano HOY 17 de diciembre; altas, bajas y rumores

Didier Moreno y Yimmi Chará, figuras del Junior de Barranquilla finalizan contrato con club este diciembre. ¿Los renovarán?
Damos la bienvenida al arquero Diego Martínez, quien llega a Jaguares FC para proteger nuestro arco con experiencia, temple y carácter.
¡Vamos con todo en esta Liga BetPlay 2026!
¡Más fuerza para nuestros felinos!
El defensa Mauricio Castaño se une a Jaguares FC para aportar solidez, experiencia y entrega desde el fondo.
Bienvenido a Montería, tierra de lucha y pasión celeste.
¡Vamos por un 2026 inolvidable!
A través de un video en sus redes sociales, el elenco cundinamarqués precisó que Juan David Niño no seguirá como DT. Le agradeció por su tiempo en el club, y ahora se sitúa para llegar al banquillo de Águilas Doradas.
𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐞𝐫, 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚𝐫 𝐲 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚.— Real Cundinamarca (@RealCundi) December 17, 2025
Juan David Niño (Director Técnico), Francisco Delgado (Asistente Técnico) y Mauricio Molina (Preparador Físico) no continúan en el cuerpo técnico de Real Cundinamarca.

Previo a la final de vuelta de la Copa BetPlay contra Medellín, el rumor de que Marino Hinestroza dejaría las toldas de Nacional es cada vez más latente.
"Boca tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Hinestroza, extremo de Nacional. Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo", informó en su cuenta de X el periodista, César Luis Merlo.
Deportivo Cali y Fortaleza lograron un principio de acuerdo por Ronaldo Pájaro. El arjonero es uno de los prospectos que brilló con los populares 'amix' en la Liga II-2025, estando desde las divisiones menores en el club.
📄 COMUNICADO OFICIAL
Deportivo Cali alcanzó un principio de acuerdo con Fortaleza y con el jugador Ronaldo Pájaro para la vinculación del futbolista a nuestra institución.
👋🏻 Hola, sean bienvenidos a las últimas novedades con respecto al mercado de fichajes en el fútbol colombiano para HOY 17 de diciembre.
