🔴Mercado de fichajes en el fútbol colombiano HOY 17 de diciembre; altas, bajas y rumores

🤔🟢⚪ ¿Se va de Nacional?🤔🟢⚪

Previo a la final de vuelta de la Copa BetPlay contra Medellín, el rumor de que Marino Hinestroza dejaría las toldas de Nacional es cada vez más latente.

"Boca tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Hinestroza, extremo de Nacional. Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo", informó en su cuenta de X el periodista, César Luis Merlo.