Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Mercado de fichajes en el fútbol colombiano HOY 17 de diciembre; altas, bajas y rumores
EN VIVO

🔴Mercado de fichajes en el fútbol colombiano HOY 17 de diciembre; altas, bajas y rumores

Los clubes del fútbol colombiano se siguen moviendo con miras a los campeonatos del 2026. Muchos nombres están sonando en los equipos, tanto en el tema de llegadas como de salidas.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 17 de dic, 2025
  • 10:56 a. m.
    🔴🔵⚪🦈 ¡Terminan contrato! 🔴🔵⚪🦈

    Didier Moreno y Yimmi Chará, figuras del Junior de Barranquilla finalizan contrato con club este diciembre. ¿Los renovarán?

  • 10:54 a. m.
    🐆🩵 ¡Nuevos refuerzos para los 'felinos del Sinú!🐆🩵

  • 10:53 a. m.
    🐆🩵 ¡Nuevos refuerzos para los 'felinos del Sinú!🐆🩵

  • 10:47 a. m.
    🟡🟢¡Novedades en Real Cundinamarca!🟡🟢

    A través de un video en sus redes sociales, el elenco cundinamarqués precisó que Juan David Niño no seguirá como DT. Le agradeció por su tiempo en el club, y ahora se sitúa para llegar al banquillo de Águilas Doradas.

  • 10:40 a. m.
    🤔🟢⚪ ¿Se va de Nacional?🤔🟢⚪

    Previo a la final de vuelta de la Copa BetPlay contra Medellín, el rumor de que Marino Hinestroza dejaría las toldas de Nacional es cada vez más latente.

    "Boca tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Hinestroza, extremo de Nacional. Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo", informó en su cuenta de X el periodista, César Luis Merlo.

  • 10:37 a. m.
    ¡🟢👊🏻 Se viene un nuevo 'pivote' para el azucarero! 🟢👊🏻

    Deportivo Cali y Fortaleza lograron un principio de acuerdo por Ronaldo Pájaro. El arjonero es uno de los prospectos que brilló con los populares 'amix' en la Liga II-2025, estando desde las divisiones menores en el club.

  • 10:28 a. m. - 🤑⚽¡MERCADO DE FICHAJES!🤑⚽
    ⚽👋🏻¡Bienvenidos!⚽👋🏻

    👋🏻 Hola, sean bienvenidos a las últimas novedades con respecto al mercado de fichajes en el fútbol colombiano para HOY 17 de diciembre.

