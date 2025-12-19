Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Mercado de fichajes en el fútbol colombiano HOY 19 de diciembre; altas, bajas y rumores
EN VIVO

🔴Mercado de fichajes en el fútbol colombiano HOY 19 de diciembre; altas, bajas y rumores

Con la mira puesta en lo que será el próximo año, los equipos buscan armarse 'hasta los dientes', en su intención de hacer una buena presentación; algunos tienen movimientos adelantados.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de dic, 2025
REFRESCAR
  • 08:52 a. m. - Enamorado se acerca a River Plate

  • 08:51 a. m. - Pereira despidió a más de seis jugadores
    ¡No continuan!

  • 08:50 a. m. - ¿Lo de Marino a Boca ya es confirmado?
    Jugador de Nacional dio 'luces' de la operación.

  • 08:49 a. m. - ¡Santa Fe sigue la desarmada para 2026!
    Extranjero perfila a salir con rumbo al fútbol chileno.

  • 08:48 a. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del mercado de fichajes en el fútbol colombiano, con las altas, bajas y más.

