Miguel Ángel Russo: "Cuando enfrenté a Santa Fe en la final, pensaba más en eso que en el cáncer"

¡Todo un ejemplo de vida! Años después de recuperarse del cáncer que lo aquejaba cuando dirigía a Millonarios, Miguel Ángel Russo se confesó y dio reveladoras confesiones sobre lo que fue su diario vivir con la compleja enfermedad, al mismo tiempo que luchaba por levantarla estrella número quince con el cuadro ‘embajador’.

En una charla con ‘TyC Sports’, el entrenador argentino agradeció al cuadro capitalino por todo el apoyo y respaldo brindado en esa situación, en la que había muchas cosas de por medio, como lo era la gran final de la Liga II-2017 frente aIndependiente Santa Fe.

"Me ayudó muchísimo el fútbol. No sé porqué, cuando teníamos ese partido (Santa Fe), pensaba casi siempre en eso y lo que menos se pasaba por mi cabeza era la enfermedad. Obviamente que Mónica (su pareja) y mis hijos me ayudaron un montón. La gente de Millonarios también me respetó muchísimo cuando yo tenía un estado deplorable. Las sesiones de quimioterapia te transforman, pasas a otro estado. Nadie me hizo ningún comentario", indicó de entrada Miguel Ángel Russo, quien solo tenía en su mente salir campeón con los azules.

Sin embargo, luego de la importante consecución, el exentrenador ‘embajador’ no se conformó y siguió con la mentalidad ganadora, buscando lograr un nuevo título al mando del cuadro ‘albiazul’: "Mis ayudantes de campo sabían todo y pensaban que estaba loco, pero yo lo tomo como algo natural en mi vida porque siempre fui desafiante en ese sentido, sino no estaría donde estoy. Siempre busqué algo más. Salí campeón hace dos meses y ahora quiero salir campeón de nuevo. Estoy como si no hubiese ganado nada".

Sumado a eso, Russo, de 67 años, reveló que su intención es transmitir un mensaje de superación al mundo, con base a lo que fue su historia y complejo proceso de recuperación, que al final finalizó de manera exitosa: “El tratamiento es permanente para sentirme bien y mejorar, pero es duro”.

“No se sabe por dónde te puede atacar el cáncer una vez que ya lo tuviste. Mucha gente me ayudó, entonces yo trato de retribuir esa ayuda como una cara visible que demuestra que se puede salir adelante", concluyó Miguel Ángel.