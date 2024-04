Miller, el sobrino de Carlos Bacca que sueña con seguirle los pasos y 'romperla' en Europa

En el Torneo de la B, restan cinco jornadas para finalizar la fase regular y uno de los equipos que llama la atención es el Barranquilla FC, que marcha noveno con 13 puntos y sigue vivo en la pelea por ganarse un cupo en los cuadrangulares finales. En las filas del club sobresale Miller Bacca; sí, el sobrino del estelar Carlos Bacca.

El joven nacido el 27 de octubre del 2003 se inclinó por el fútbol inspirado en su tío y ya cumplió el sueño de ser jugador profesional, tras debutar el 2 de abril del 2023 frente a Fortaleza CEIF. En el 2024 registra cuatro goles, tres por torneo y uno por Copa, y espera seguir con la 'pólvora' encendida a sus 21 años.

Por eso, Miller Bacca es el invitado de Gol Caracol, en 'Historias de la B'.

Miller Bacca en acción de juego contra Boca Juniors de Cali. Dimayor.

Sus inicios en el fútbol...

"Mi tío es Carlos Bacca y el tenerlo como referente me motivó a jugar al fútbol. Mi papá también lo jugó, pero por cosas de Dios no llegó a ser profesional. Mis inicios fueron en Puerto Colombia, que es de donde es mi tío. Después fui avanzando, y también hice parte de la escuela Carlos Bacca. Pasé a las divisiones menores del Junior, con el Barranquilla FC. Ahí llevo cinco años, el año pasado me subieron al equipo profesional, tuve cuatro participaciones y en este 2024 he jugado la mayoría de los partidos en el torneo".

Publicidad

Cuando era niño, ¿cómo era ver a su tío por televisión?

"Para mí ha sido un ídolo, no tanto porque sea mi familia, sino por todo lo que ha hecho, por el gran profesional que es, y como persona. Lo veíamos desde la televisión, cuando tenía esos partidos, metía a los goles, obviamente una alegría de ver marcar a mi tío en Europa. Y ahí uno va aprendiendo cosas y me metí en la cabeza que algún día tenía que cumplir el sueño de ser futbolista profesional".

¿Cómo es su relación con Carlos Bacca?

"Mi tío es un referente, me ha apoyado bastante desde el día y con mi familia, mis primos y mi hermano hemos sido muy apegados a él. Ahora que volvió a Colombia, hemos estado cerca de él todos los días, a veces voy a la casa de él, hablamos, me dice consejos, compartimos, siempre me pregunta por mis partidos y está pendiente de mí".

Miller Bacca celebrando su gol contra el Atlético Huila, por Copa Colombia. Dimayor.

Publicidad

¿En qué se parecen Miller y Carlos?

"Pienso que tenemos cosas similares en el juego. Somos parecidos porque cuando él sale a jugar de espalda también tengo eso; la media distancia y la pegada como él. Tengo la oportunidad de verlo cada día que juega acá de local y cada partido que va pasando puedo ir aprendiendo cosas de él. También cuando voy a mis partidos, siempre trato de mirar los videos de él cuando estaba en el Sevilla, Villarreal y Milán".

¿Siente presión por el apellido Bacca?

"Como dije una vez, el apellido Bacca pesa, por todo el recorrido que ha hecho mi tío no solo aquí en el fútbol colombiano, sino en el internacional. Es una buena responsabilidad representar el apellido Bacca por todo lo que ha logrado y por dónde ha pasado. Hasta ahora he tenido la oportunidad de siempre hacer las cosas bien para representarlo bien".

Un momento que no olvide con Carlos Bacca

"Cuando mi tío volvió a Junior, creo que él tenía más o menos como tres o dos semanas de estar entrenando y un día al Barranquilla Sub-20 nos mandaron a entrenar con ellos. Yo venía de una lesión, tenía como un esquince de rodilla. Me pude recuperar y estaba en mi casa, cuando me dijeron que íbamos a entrenar con le Junior. Fue una alegría inmensa, por fin se me iba a cumplir el sueño de poder entrenar con mi tío y poder ver las cosas que hacía, esa fue una linda oportunidad".