🔴 Millonarios vs Boyacá Chicó, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2026

Dominio y control total del local, mientras que la visita espera en campo propio en busca de algún contragolpe.
- 02:07 p. m. - MILLONARIOS 0-0 BOYACÁ CHICÓ🔴 Minuto 5'
- 02:00 p. m. - MILLONARIOS 0-0 BOYACÁ CHICÓ🔴 ¡Arrancó el compromiso!
Sonó el silbato y arrancaron las acciones en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
- 01:55 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🔴 Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 23 de mayo, en el estadio El Campín, pero por Copa BetPlay, empataron 2-2.
- 01:53 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🔴 Alineación titular confirmada de Boyacá Chicó
💙🧡 !Titular! 🎽— BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) September 19, 2026
Ellos son los 11 elegidos por el profe Jhon Gómez♟️para enfrentar esta tarde a @MillosFCoficial 🔵⚪️ en la Liga Betplay Dimayor ll - 2026 🏟️ pic.twitter.com/vnDpy4WPho
- 01:53 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🔴 Alineación titular confirmada de Millonarios
¡Los 11 elegidos!— Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 19, 2026
▶️ Así saldremos a la cancha para nuestro encuentro frente a Boyacá Chicó.
𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/Kf3ynLbmPQ
- 01:51 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
En la página de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol) encontrará el minuto a minuto y los mejores momentos del duelo.
- 01:50 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal de televisión cerrada, WIN Sports, transmite este encuentro desde las 2:00 p.m.
- 01:50 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ✍️ Últimos partidos de Boyacá Chicó
- Boyacá Chicó 1-2 Alianza
- Boyacá Chicó 2-1 Medellín
- Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas
- Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó
- Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza
- 01:48 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ✍️ Últimos partidos de Millonarios
- Cúcuta 1-2 Millonarios
- Millonarios 1-1 Cali
- Pereira 1-1 Millonarios
- Santa Fe 3-2 Millonarios
- Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá
- 01:46 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🏆 ¿Cómo va el club boyacense en la tabla de posiciones?
Boyacá Chicó aparece en la posición 16, con ocho unidades, tras dos triunfos, dos igualdades y cuatro caídas.
- 01:45 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🏆 ¿Cómo va el 'azul capitalino' en la tabla de posiciones?
Con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas, Millonarios es cuarto.
- 01:43 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🧐 ¿Cómo vienen los 'ajedrezados'?
El equipo boyacense, comandado por Jhon Jaime Gómez, perdió 1-2 con Alianza, en casa, el pasado 15 de septiembre.
- 01:42 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ👀 ¿Cómo llegan los 'embajadores'?
El equipo de Alberto Gamero derrotó 1-2 a Cúcuta Deportivo, el pasado 13 de septiembre.
- 01:41 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, se abren para este duelo.
- 01:41 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).
- 01:40 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido de la Liga BetPlay II-2026.
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