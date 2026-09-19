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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Millonarios vs Boyacá Chicó, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Millonarios vs Boyacá Chicó, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Liga BetPlay II-2026

Por la fecha 11 y en el estadio El Campín, Millonarios presentó a Juan Guillermo Cuadrado ante su hinchada, previo a este juego contra el 'ajedrezado'.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de sept, 2026
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Millonarios enfrentó a Boyacá Chicó, en El Campín, por la Liga BetPlay II-2026
Millonarios enfrentó a Boyacá Chicó, en El Campín, por la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Millonarios
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  • 02:07 p. m. - MILLONARIOS 0-0 BOYACÁ CHICÓ
    🔴 Minuto 5'

    Dominio y control total del local, mientras que la visita espera en campo propio en busca de algún contragolpe.

    • Publicidad

  • 02:00 p. m. - MILLONARIOS 0-0 BOYACÁ CHICÓ
    🔴 ¡Arrancó el compromiso!

    Sonó el silbato y arrancaron las acciones en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

  • 01:55 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🔴 Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 23 de mayo, en el estadio El Campín, pero por Copa BetPlay, empataron 2-2.

  • 01:53 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🔴 Alineación titular confirmada de Boyacá Chicó

  • 01:53 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🔴 Alineación titular confirmada de Millonarios

  • 01:51 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En la página de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol) encontrará el minuto a minuto y los mejores momentos del duelo.

  • 01:50 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal de televisión cerrada, WIN Sports, transmite este encuentro desde las 2:00 p.m.

  • 01:50 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    ✍️ Últimos partidos de Boyacá Chicó
    • Boyacá Chicó 1-2 Alianza
    • Boyacá Chicó 2-1 Medellín
    • Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas
    • Águilas Doradas 2-2 Boyacá Chicó
    • Boyacá Chicó 0-0 Fortaleza
  • 01:48 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    ✍️ Últimos partidos de Millonarios
    • Cúcuta 1-2 Millonarios
    • Millonarios 1-1 Cali
    • Pereira 1-1 Millonarios
    • Santa Fe 3-2 Millonarios
    • Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá
  • 01:46 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🏆 ¿Cómo va el club boyacense en la tabla de posiciones?

    Boyacá Chicó aparece en la posición 16, con ocho unidades, tras dos triunfos, dos igualdades y cuatro caídas.

  • 01:45 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🏆 ¿Cómo va el 'azul capitalino' en la tabla de posiciones?

    Con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas, Millonarios es cuarto.

  • 01:43 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🧐 ¿Cómo vienen los 'ajedrezados'?

    El equipo boyacense, comandado por Jhon Jaime Gómez, perdió 1-2 con Alianza, en casa, el pasado 15 de septiembre.

  • 01:42 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    👀 ¿Cómo llegan los 'embajadores'?

    El equipo de Alberto Gamero derrotó 1-2 a Cúcuta Deportivo, el pasado 13 de septiembre.

  • 01:41 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, se abren para este duelo.

  • 01:41 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia).

  • 01:40 p. m. - PREVIA DE MILLONARIOS VS. BOYACÁ CHICÓ
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de este partido de la Liga BetPlay II-2026.

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