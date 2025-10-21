Síguenos en::
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Millonarios vs Bucaramanga, EN VIVO HOY; siga el partido de Liga Betplay II-2025
EN VIVO

🔴 Millonarios vs Bucaramanga, EN VIVO HOY; siga el partido de Liga Betplay II-2025

En el cierre de la fecha 16 de la Liga Betplay, Millonarios recibe en El Campín a Bucaramanga, que quiere volver a la cima del campeonato. ¡No se pierda ningún detalle acá!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 21 de oct, 2025
Jugadores de Millonarios y un festejo de gol contra América en juego de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025.
Colprensa
  • 05:27 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Bucaramanga

  • 05:26 p. m. - PREVIA
    La titular de Millonarios

  • 05:25 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El partido será transmitido por la televisión cerrada.

  • 05:23 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 6:00 p.m. (hora Colombia).

  • 05:22 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del partido entre Millonarios y Bucaramanga.

