No, gracias.

Millonarios vs Cali y la polémica por el penalti no pitado a Estupiñán: ¿Qué opinaron los expertos? Varios analistas arbitrales se pronunciaron respecto a la polémica jugada en la que Diego Novoa terminó impactando con Andrey Estupiñán, en Millonarios vs. Deportivo Cali.