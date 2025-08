Los equipos en Europa siguen de pretemporada, y este sábado 2 de agosto, Bayern Múnich, uno de los 'grandes' en la Bundesliga, rivalizará con Olympique Lyon, de los más laureados en el fútbol de Francia. Se espera que en este buen duelo de fogueo se presente el debut de Luis Díaz con los 'bávaros'. Se jugará en el mítico Allianz Arena.

El conjunto alemán, dirigido por Vincent Kompany, tendrá su primer juego luego del Mundial de Clubes de la FIFA, certamen que quedó eliminado en los cuartos de final por PSG, que posteriormente perdió la final con Chelsea.

Luis Díaz en el entrenamiento del Bayern Múnich. Bayern Múnich.

Por el lado de Lyon ya ha disputado varios compromisos de fogueo para llegar de la mejor manera a la Ligue 1; en su reciente partido preparatorio se impuso sin problemas 4-0 al Mallorca en el Kufstein Arena de Austria.

Bayern Múnich vs. Lyon: hora y dónde ver EN VIVO por TV el debut de Luis Díaz

En ese orden de ideas, este vibrante duelo de fogueo entre 'bávaros' y 'les gones' será este sábado 2 de agosto, a partir de las 8:30 de la mañana, en horario de Colombia. Éste se podrá ver EN VIVO por Bayern TV Plus, el canal oficial del vigente campeón de la Bundesliga. Además, en este portal encontrará las mejores jugadas, goles y virales que tengan que ver con Luis Díaz.

Hay mucha expectativa en Alemania porque se daría el estreno de 'Lucho' reciente fichaje del equipo. El oriundo de Barrancas ha entrenado con normalidad en los últimos días y está deseoso por mostrar su talento en el campo de juego.

"Puedo jugar de delantero o de extremo. El entrenador (Vincent Kompany) ha dicho que me prefiere por la izquierda, pero jugaré donde me necesiten. Quiero ayudar al equipo; esa es mi prioridad", dijo el exLiverpool y Junior de Barranquilla en su presentación oficial. y añadió: "Quiero disfrutar de cada momento que me da la vida. Tengo un carácter fuerte en el campo. Una sonrisa siempre es importante. Estar en un club tan grande es especial".