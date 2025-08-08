🔴 Millonarios vs. Deportivo Cali, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025

¿Cómo llega Deportivo Cali?
Los 'azucareros' vienen de perder 0-3 con Llaneros en Palmaseca y se ubican en la casilla 13° con cinco unidades.
Los 'embajadores' no conocen la victoria en esta Liga, vienen de perder 1-0 con el Medellín y son últimos en la tabla de posiciones sin puntos.
El partido será transmitido por la televisión cerrada.
El duelo está programado para las 7:30 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del partido entre Millonarios y Deportivo Cali.