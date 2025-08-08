Publicidad

🔴 Millonarios vs. Deportivo Cali, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025
🔴 Millonarios vs. Deportivo Cali, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay II-2025

Este viernes 8 de agosto, Millonarios y Deportivo Cali se enfrentarán en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la sexta fecha del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
|
Actualizado agosto 08, 2025 06:01 p. m.
REFRESCAR
  • 06:01 p. m.
    ¿Cómo llega Deportivo Cali?

    Los 'azucareros' vienen de perder 0-3 con Llaneros en Palmaseca y se ubican en la casilla 13° con cinco unidades.

  • 05:59 p. m.
    ¿Cómo llega Millonarios?

    Los 'embajadores' no conocen la victoria en esta Liga, vienen de perder 1-0 con el Medellín y son últimos en la tabla de posiciones sin puntos.

  • 05:58 p. m.
    Por dónde ver el juego

    El partido será transmitido por la televisión cerrada.

  • 05:58 p. m.
    ¿A qué hora es el partido?

    El duelo está programado para las 7:30 p.m. (hora Colombia).

  • 05:57 p. m.
    ¡Bienvenidos!

    No se pierda ningún detalle del partido entre Millonarios y Deportivo Cali.