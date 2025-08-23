Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Millonarios vs. Junior, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025
EN VIVO

🔴 Millonarios vs. Junior, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025

El azul capitalino está obligado a ganar frente al 'tiburón', que quiere seguir en lo más alto de la Liga BetPlay II-2025. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
|
Millonarios y Junior se enfrentan en el estadio El Campín por la Liga BetPLay II-2025.
COLPRENSA.
Gol Caracol
Especialistas en Fútbol
Actualizado agosto 23, 2025 07:25 p. m.
REFRESCAR
  • 07:25 p. m.
    🤔🦈🔴 ¿Cómo va Junior de Barranquilla?🤔🦈🔴

    🦈🔴El 'tiburón' suma 17 puntos y ocupa el primer jugar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras siete partidos jugados.

  • 07:24 p. m.
    🤔Ⓜ️ ¿Cómo llega Millonarios?🤔Ⓜ️

    Ⓜ️Los 'embajadores' suman un punto en seis partidos disputados y son últimos en la tabla general.

  • 07:22 p. m.
    🤔⌚ ¿A qué horas es el partido? 🤔⌚

    ⌚A las 8:30 de la noche, de este sábado 23 de agosto, rodará el balón en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

  • 07:15 p. m.
    👋🏻 Hola, bienvenidos! 👋🏻

    👋🏻 Buenas noches, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla, valido por la octava jornada de la Liga BetPlay II-2025.