🔴 Millonarios vs. Junior, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Liga BetPlay II-2025

🤔🦈🔴 ¿Cómo va Junior de Barranquilla?🤔🦈🔴
🦈🔴El 'tiburón' suma 17 puntos y ocupa el primer jugar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras siete partidos jugados.
Ⓜ️Los 'embajadores' suman un punto en seis partidos disputados y son últimos en la tabla general.
⌚A las 8:30 de la noche, de este sábado 23 de agosto, rodará el balón en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
👋🏻 Buenas noches, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Junior de Barranquilla, valido por la octava jornada de la Liga BetPlay II-2025.