Mundialista de la Selección Colombia reforzará al Atlético Bucaramanga: fichaje de lujo

Atlético Bucaramanga, actual campeón del fútbol colombiano, no se quiere quedar atrás en el tema de los fichajes pensando en su participación en la liga II-2024. Así las cosas, este viernes 5 de julio sorprendió a toda su hinchada con un fichaje de lujo, todo un mundialista con la Selección Colombia. Se trata del experimentado defensor central, Cristian Zapata.

Por medio de un video en su red social de Instagram, el popular 'leopardo' le dio la bienvenida al 'veterano' zaguero oriundo de Padilla, Valle del Cauca. En el corto se observó la trayectoria deportiva que ha tenido Zapata Valencia.

Así las cosas, el exjugador de la 'tricolor' retorna al balompié de nuestro país, luego de su periplo por el fútbol de Brasil, más exactamente en el Sporte Clube Vitória.

Publicidad

"Un referente del fútbol colombiano llega a la 'Ciudad Bonita'. Bienvenido, Cristian Zapata", se leyó en el post de la publicación del 'búcaro' en la mencionada red de social. Igualmente, Cristian Zapata, el protagonista de la misma lució con orgullo la camiseta de su nuevo club y muy sonriente pronunció "Estoy listo, Bucaramanga".

El exjugador del Mila, de Italia, no es el único refuerzo de 'quilates' para el club santandereano que es dirigido por el venezolano, Rafael Dudamel, ya que hace unos días anunció las incorporaciones del volante Larry Vásquez, exMillonarios, y de Johan Bocanegra.

Publicidad

Al dar a conocer el fichaje de Cristian Zapata, de inmediato los hinchas del Bucaramanga no pararon de comentar en la publicación del anuncio, los 'me gusta' y los comentarios positivos no pararon, ya que se ilusionan con una nueva estrella en el fútbol profesional colombiano. ¡El 'leopardo' 'ruge' en el mercado de transferencias!

"Me siento aún en diciembre cuando empezaban a presentar a los campeones, hace seguir soñando", "jugador de jerarquía, de experiencia y de quilates, siempre se necesita un líder así en un equipo que además va a jugar Libertadores" o "buen refuerzo, con 'Rafa' (Dudamel) va brillar", se leyeron en algunos de los comentarios de los hinchas del Atlético Bucaramanga.

¿En qué equipos ha jugado Cristian Zapata?

Deportivo Cali

Udinese, de Italia

Villarreal, de España

Milan, de Italia

Genoa, de Italia

San Lorenzo, Argentina

Atlético Nacional

Sporte Club Vitória, de Brasil

Cristian Zapata estuvo en las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección Colombia

Publicidad