Nacional quiso contratar a nuevo jugador de Millonarios; "en su momento, me dolió"

Una de las nuevas contrataciones de Millonarios para la Liga Betplay II 2025 fue el arquero uruguayo Guillermo de Amores, a quien anunciaron con bombos y platillos como el sustituto de un futbolista querido por la hinchada como Álvaro Montero, que se marchó a préstamo a Vélez Sarsfield de Argentina.

Y precisamente el guardameta 'charrúa', que ya entrena bajo la orientación de David González, concedió una entrevista en la que se reveló que hace un tiempo el que lo contactó fue Atlético Nacional.

Guillermo de Amores, arquero de Millonarios. Millonarios.

¿Te dolió en el comienzo de la temporada pasada que Peñarol haya rechazado una importante oferta de Atlético Nacional por vos?, esa fue la pregunta que le formularon en el diario 'El País', de Montevideo, a lo que De Amores contestó que "duele, porque uno cuando habla con las personas y te dicen cómo van a ser determinadas situaciones, confía y espera que sea así; después no se dio, fueron situaciones diferentes que te sirven para aprender y saber cómo actuar en el futuro, pero obviamente que en ese momento Peñarol también tenía la potestad de decir que no me dejaba ir porque yo tenía contrato con el club. Esa situación, cuando apareció, yo quizás la podía haber tomado porque el entrenador en ese momento había pedido traer a otro arquero, y sabía que no era de la preferencia".

El uruguayo también comentó de la decisión que tomó para llegar al arco de los 'embajadores' y el punto de quiebre que lo motivó para salir del 'carbonero'. "En la última semana que se dio el interés y cuando después tuve una nueva charla con Diego Aguirre, DT, le planteé que estaba esa posibilidad y me confirmó también que él iba a buscar otro arquero, que seguían en la misma situación; que si me servía, que lo considerara porque era algo importante para mí, más con la convicción que mostró Millonarios por tenerme".